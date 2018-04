CIVITANOVA - L'ex sindaco critica la consulenza affidata all'ex direttore della Quadrilatero e chiede spiegazioni sulla delibera che non comporta spese, ma poi stanzia 30 mila euro per l'architetto

«L’amministrazione assolda Romozzi, colui che più di tutti proponeva la devastazione del territorio civitanovese». Critico l’ex sindaco Tommaso Corvatta rispetto alla scelta della giunta di affidare una consulenza all’architetto Fabrizio Romozzi come interlocutore dell’amministrazione rispetto alle scelte da compiere sul territorio nel tratto terminale della superstrada. L’ex sindaco nel suo profilo Facebook ha postato due fotografie risalenti alle 22 di ieri sera con un’ambulanza bloccata di fronte al passaggio a livello chiuso con i lampeggianti accesi. «Mentre la nostra giunta delibera un incarico per 30 mila dei nostri soldi per bloccare l’iter del sottopasso, che però è l’unica soluzione accettata dalle Ferrovie dello Stato e finanziata dal Ministero, le varie situazioni di emergenza come questa si fermano sulla nostra Eboli» – scrive Corvatta nel post e poi approfondisce la questione. «Romozzi è stato pervicacemente assertore della necessità delle cosiddette aree leader, questa delibera quindi non è né un atto neutro né indolore, ma un atto fondamentale per Civitanova che dimostra una scelta politica distruttiva per la città. E questa amministrazione prende questa svolta fondamentale per tutti noi, attraverso un atto che si presenta per lo meno “singolare” da diversi punti di vista. Parliamo di un atto che si definisce “d’indirizzo” non presentando al suo interno impegni di spesa, ma che approva contestualmente un allegato che contiene nero su bianco il costo della consulenza: una contraddizione macroscopica. Con questo atto inoltre, la giunta avoca a sè le funzioni proprie del dirigente, perché l’individuazione della modalità con cui risolvere un problema, la modalità di selezione per un eventuale consulente e la determinazione del costo sono tutte funzioni del tecnico comunale dirigente, non della politica. Vi sono inoltre anche aspetti anomali di questa delibera che ci riserviamo di approfondire; sta di fatto che la giunta si sveglia dopo un anno di sogni e tenta di far svoltare la città sul problema viario fondamentale per Civitanova, con un atto che sembra anche ad un esame superficiale molto debole: un ulteriore esempio di approssimazione e superficialità di chi ne ha già dati molti».