La lapide ebraica sul corridoio di accesso al cortile del palazzo comunale in piazza della Libertà, a Macerata, ha finalmente una traduzione completa. L’iniziativa è stata presa dalle Associazioni cristiane lavoratori italiani (Acli) provinciali che, avvalendosi delle competenze del biblista e traduttore Franco Bontempi, ha curato la trascrizione del testo riportato sulla pietra e la sua completa traduzione in italiano. La lettura della lapide, che ha circa trecento anni, può essere considerata un vero e proprio evento e aiuta a ricostruire uno spaccato di vita sociale e culturale della Macerata del tempo ed anche della comunità ebraica italiana. Si tratta infatti di un reperto sepolcrale che manifesta l’affetto e la stima verso il defunto da parte anche di ebrei di altre città. Il testo testimonia la vivacità di scambi, relazioni economiche e rapporti con comunità ebraiche stanziali in tutta Italia. Il contenuto della lapide verrà presentato martedì 17 alle 17 nella sala Castiglioni della biblioteca comunale Mozzi Borgetti, nel corso di un incontro, promosso dalle Acli insieme all’assessorato alla Cultura del Comune, dal titolo “La lapide ebraica di Macerata e gli ebrei nelle Marche”. L’appuntamento vedrà la partecipazione dell’assessore Stefania Monteverde, della presidente provinciale delle Acli Roberta Scoppa, di Dino Jajani, e di Franco Bontempi, collaboratore del cardinal Martini nella traduzione della Bibbia, traduttore autorizzato delle opere dal tedesco di Papa Benedetto XVI. «Le Acli – spiega la presidente Roberta Scoppa – sono promotrici dell’iniziativa in quanto la dimensione della cultura dell’accoglienza, della tolleranza e dell’inclusione sociale sono fondamentali per lo sviluppo della comunità e per la democrazia. Questo testo, inoltre, fa testimonianza di una storia preziosa del nostro territorio e delle sue popolazioni che ci preme riscoprire e offrire soprattutto alle nuove generazioni».