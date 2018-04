CINGOLI - Si è svolta all'istituto Varnelli la terza tappa del progetto “Le Marche dei tartufi, vini da tartufo nelle Marche” edizione 2018, curato dall’Associazione italiana sommelier (Ais) delle Marche

A scuola con le eccellenze enogastronomiche del territorio. Si è svolta ieri la terza tappa del progetto “Le Marche dei tartufi, vini da tartufo nelle Marche” edizione 2018, curato dall’Associazione italiana sommelier (Ais) delle Marche. La commissione di degustazione si è riunita alla scuola alberghiera Varnelli di Cingoli, aggiungendo un altro tassello da inserire nell’edizione 2019 della guida “Le Marche nel bicchiere”, straordinario mosaico della produzione di vini ed oli di qualità della Marche. Tale guida conterrà, come lo scorso anno, una sezione speciale dedicata ai vini da tartufo nella regione. Il piatto in abbinamento nasce dall’indicazione dell’enogastronomo Piergiorgio Angelini. A fare gli onori di casa il delegato Ais di Macerata Cesare Lapadula e docente del Varnelli.

Straordinaria è stata l’accoglienza dell’istituto Varnelli che ha condotto egregiamente attraverso i propri studenti, il servizio al tavolo della commissione, ed un plauso particolare va attribuito al professor Marcello Sfefàno, storico della tradizione culinaria, chef e sommelier. Il connubio tra il chef Stefàno e l’enogastronomo Angelini è stato perfetto. Per l’abbinamento dei 15 vini degustati in batteria, 3 vini per ciascuna provincia marchigiana, è stato proposto un piatto storico con tartufo bianchetto, nella fattispecie Angelini ha optato per un piatto tratto dal ricettario settecentesco di Antonio Nebbia, marchigiano illustre dell’arte culinaria: lasagna con salsa princisgras. Come di consueto, i vini che hanno ottenuto un punto maggiore nell’ottica dell’abbinamento con il piatto saranno premiati al termine del progetto. Ancor prima di assaggiare il piatto da considerare per l’abbinamento Angelini ha proposto a chef Stefàno di realizzare per i commensali un piatto d’uova in princisgrass, una chicca di gran gusto sempre tratta dal ricettario del Nebbia. Il tartufo, affettato in lamelle sopra al piatto caldo da abbinare era di generosi profumi ed alta qualità, l’area di provenienza del tartufo degustato è la provincia di Pesaro e Urbino. L’associazione Tartufai di Fossombrone che lo ha fornito ha spiegato, attraverso le parole del proprio presidente Silvano Petreti che ciascun tartufo assume un’identità precisa in relazione al luogo in cui si sviluppa, il tipo di terreno ed anche la specie di vegetazione che condivide la stessa area di sviluppo di tartufo, modica le caratteristiche olfattive e qualitative del tartufo stesso. L’Ais intende con questo progetto perseguire l’obiettivo di divulgare l’informazione che nelle Marche il tartufo è presente nelle sue diverse varietà tutto l’anno.