PORTO RECANATI - In occasione de "La giornata nazionale del mare", in collaborazione con Coni e Capitaneria di Porto. Open day del sodalizio presieduto dall’ingegner Eugenio Fanini

La vela è sport, ma anche una maniera per conoscere il mare e il suo ambiente. E’ un piacevole strumento per divertirsi e socializzare fra gli appassionati e non solo. Facendosi attivo interprete di queste considerazioni, sabato 14 e domenica 15 aprile il Circolo Nautico di Porto Recanati, presieduto all’ingegner Eugenio Fanini, apre le porte a tutti coloro che si vogliono avvicinare alla vela. E’ un appuntamento voluto dal governo, dal Coni e dalla Capitaneria di Porto che hanno designato l’11 aprile come “La giornata nazionale del mare”.

L’insegnamento della cultura marina, in un Paese come l’Italia che conta circa 7.000 km di costa, diventa necessario e anche doveroso. L’iniziativa è rivolta soprattutto ai giovani studenti attraverso il “Progetto Vela Scuola”. A chi vorrà partecipare a questo fine settimana dedicato alla vela, la Federazione Italiana offre la possibilità di usufruire di due giorni di tesseramento gratuito per frequentare il Circolo Nautico di Porto Recanati (fra i più attivi delle Marche) e le sue strutture.

Il Circolo Vela fu costituito nel 1963 a Porto Recanati da otto appassionati, ma solo l’anno successivo fu riconosciuto dalla Fiv con il codice numero 303. Nel periodo estivo è dotato di una Scuola di vela con istruttori federali e organizza corsi di addestramento e avviamento per giovani e giovanissimi Il Circolo di Porto Recanati organizza regate veliche a vari livelli (interzonali, zonali e sociali) sempre con numerosi partecipanti.