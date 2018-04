LA VISITA degli imprenditori allo stabilimento del marchio di proprietà dell'Entroterra Spa. Il titolare Federico Maccari: «I nostri prodotti hanno una qualità determinata dalla selezione delle materie prime e da un metodo di lavorazione artigianale non industriale

Giovani di Confindustria Macerata in visita all’azienda Entroterra Spa, titolare del marchio La pasta di Camerino. Paolo Carlocchia, presidente dei Giovani di Confindustria Macerata, era accompagnato da una delegazione di imprenditori di Macerata: Susanna Paci, Francesca Orlandi, Silvia Biagiola, Carlo Rogante, Matteo Piervincenzi, Edoardo Giunchi, Eliana Cristalli, Alberto Grimaldi (presidente Giovani Ance Macerata), Andrea Maurizi, Asya Ciccioli, Diego Francinella, Luca Catinari, Luca Resparambia, Daniele Paolini, Michele Sasso. Con loro anche il presidente del Gruppo giovani imprenditori delle Marche, Simona Reschini, ed il presidente dei Giovani, Emilia Romagna, con una rappresentanza regionale. Il gruppo è stata accolto dal giovane amministratore delegato dell’azienda Federico Maccari, che ha fatto visitare ai colleghi lo stabilimento illustrando, con passione, le fasi di lavorazione della pasta: «I nostri prodotti hanno una qualità determinata dalla selezione delle materie prime e da un metodo di lavorazione artigianale non industriale». La delegazione ha avuto il piacere di conoscere anche il “mastro pastaio” Gaetano Maccari, padre di Federico e fondatore dell’azienda che oggi è leader per le Marche e terza a livello nazionale nel settore del mercato della pasta. Alla visita è intervenuto anche il rettore dell’Università di Camerino, Claudio Pettinari che nel suo saluto ha rafforzato il concetto di fare squadra e collaborare tutti alla rinascita del territorio da un punto di vista economico, sociale, commerciale, turistico, culturale.