IL CARTELLONE, che ha puntato su commedie brillanti e attori di grande pregio, è stato premiato fin da subito con un +35% nella sottoscrizione degli abbonamenti. Il sindaco Giuseppe Pezzanesi: «Bilancio finale molto positivo»



Tolentino, una stagione teatrale da applausi a scena aperta. L’annata 2017/2018 è stata davvero strepitosa per la città, con un teatro quasi sempre esaurito che si è animato con le risate e le emozioni di oltre 3mila spettatori tra grandi e bambini. Il cartellone, che ha puntato su commedie brillanti e attori di grande pregio, è stato premiato fin da subito con un +35% nella sottoscrizione degli abbonamenti e poi con la caccia all’ultimo biglietto per quasi tutti i titoli. «Questi risultati ci riempiono di gioia – afferma Saverio Marconi, direttore artistico di Compagnia della Rancia -. Per noi è un onore poter contribuire, anno dopo anno, allo sviluppo della cultura e dell’offerta teatrale per la città di Tolentino, sempre più punto di riferimento anche per l’intero territorio. Il nostro entusiasmo e la nostra dedizione non sono mai venuti meno, anche nei momenti critici, con profondo amore e spirito di servizio per quella che noi riteniamo essere la nostra “casa”. Mi piace ricordare con emozione e grande soddisfazione anche i quasi mille spettatori entusiasti che hanno applaudito come una grande festa le tre repliche di Grease proposte nell’ambito del progetto MarcheInVita. Siamo già al lavoro sulla prossima stagione, con un’attenzione particolare ai suggerimenti lasciati dagli spettatori».

Anche la rassegna dedicata ai bambini è stata molto apprezzata dalle famiglie e dalle scuole provenienti da tutta la provincia. La Compagnia della Rancia ha sempre guardato con attenzione all’educare i piccoli spettatori al teatro e da anni organizza con dedizione, parallelamente alla stagione teatrale della città, la stagione ragazzi, per avvicinare e sensibilizzare i più piccoli al teatro, contribuendo così a formare nuovo pubblico e abituando i bambini a conoscere e riconoscere il valore dello spettacolo dal vivo. «A teatro si scopre che le emozioni passano attraverso le parole, le immagini, la musica e la danza – commenta Ada Borgiani della compagnia -. Quest’anno, nonostante uno spettacolo annullato per neve, abbiamo portato a teatro più di 1000 bambini. La naturale curiosità del bambino per il mondo teatrale e per il suo linguaggio ci sprona ad andare avanti e ad investire sul pubblico di domani».

«Un bilancio finale molto positivo. La stagione teatrale che si è appena conclusa è stata infatti una scommessa vinta con il gradimento del pubblico che ci ha seguito numeroso in tutti gli appuntamenti – dichiarano il sindaco Giuseppe Pezzanesi e Alessia Pupo, assessore alla Cultura – . Era difficile infatti ricominciare dopo la stagione dell’anno passato, segnata dagli eventi sismici e portata a compimento grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, della Compagnia della Rancia, dell’Amat, del cineteatro Nuovo Don Bosco». L’ultimo spettacolo è stato anche l’occasione per proporre al pubblico un questionario di gradimento. In generale la stagione è stata molto apprezzata, gli spettatori hanno condiviso appieno la scelta da parte degli organizzatori di presentare commedie brillanti di grande qualità. Aspettando, ovviamente, la riapertura ormai imminente dello storico teatro Vaccaj.