TERZA CATEGORIA, IL PUNTO E IL PERSONAGGIO - Gli uomini di De Caro rifilano sei gol a La Saetta e approfittano del pari del San Giuseppe capolista per accorciare il distacco dalla vetta. Nel girone E continua la lotta la vertice fra Borgo Mogliano e Ripesanginesio. I ragazzi di Pasquali, fanalino di coda, fermano il Magliano

di Michele Carbonari

Il San Giuseppe rallenta nuovamente, la Giovanile Corridoniense non sbaglia e riapre il campionato di Terza categoria, nel girone F. Nella nona giornata di ritorno la capolista civitanovese divide la posta in palio nel big match in casa della Palombese: nella ripresa botta e risposta tra Borroni (diagonale) e Duca (punizione). Ne approfittano così i biancorossi di De Caro, che si portano a tre lunghezze dagli uomini di Beruschi. La squadra di Corridonia esagera, rifilando addirittura sei rete a La Saetta: Paccazocco (doppietta che consolida il primato dei bomber con 21 centri), Canullo, Pompei, Serpilli e Ciucci. In agguato anche il Pievebovigliana, che supera di misura nel derby casalingo la Nova Camers (decisiva un’azione personale di Dikedzic nella ripresa). È Tozzi, sempre nel secondo tempo, a regalare il successo interno al Real Matelica ai danni dell’Abbadiense. I ragazzi di Menichelli si consolano in campionato portandosi a due punti dalla zona playoff, in quanto sono usciti dal triangolare della semifinale della Coppa Marche di Terza categoria. I rossoblu prima cadono tra le mura amiche contro il Magliano (1-3 con gol di Parcaroli su punizione, mentre Marasca fallisce un rigore) e in trasferta ad Acquasanta (4-2 con reti di Morico e Carucci). Un pensierino agli spareggi promozione può farli anche lo Sforzacosta, che cala il tris al Csi Recanati. La doppietta di Castaneda (prima su calcio piazzato e poi di testa su cross di Patrassi) e l’eurogol di Emanuele Mogetta (all’incrocio dalla distanza) piegano la quarta forza del campionato, che prima della Pasqua aveva spazzato via La Saetta travolgendola per 11-2, a sua volta sconfitta con un pokerissimo dal Colbuccaro (doppietta di Sbarbati oltre ai gol di Bistosini, Alessandro Marcelletti e Salvucci). Proprio gli uomini di Gaetano Marcelletti impongono il pareggio alla Treiese (al primo pareggio interno): nella ripresa botta e risposta tra Medei e Sbarbati. Infine, tornano a gioire dopo ben otto turni gli Amatori Appignano, che piazzano il blitz all’inglese a Serralta con un gol per tempo. Tosoroni in contropiede e Tartabini su rigore regalano anche la prima affermazione in trasferta ai biancorossi di Maccioni.

Nel girone E non mutano gli scenari in vetta, con i tre punti che ancora dividono Borgo Mogliano e Ripesanginesio, entrambe corsare in trasferta con tanto di poker. La capolista (trainata da Bellesi, Lo Brutto, Lupetti e Paolucci) spegne la resistenza del Real Molino, a segno due volte con Teodori (rigore e tiro da fuori) e una con Matteo Luciani (di testa). I rosanero di Ferranti invece hanno la meglio del Monte San Martino (in marcatura con Ottaviani e Brasili) trascinati da capitan Farroni (doppietta con tanto di gol dalla metà campo e poi al volo da fuori area), Riccardo Contigiani (tap in su cross al bacio di Passarini) ed Erik Annessi (contropiede). Sempre per 4-2 si impone lontano da casa il Gualdo, esattamente sul campo della Lorese (Paoloni e Papasodaro, di testa). La doppietta di Scagnetti (rigore e punizione) e i timbri di Morbidelli (penalty) e Birrozzi (azione) lanciano i gialloverdi di Battellini all’inseguimento degli spareggi promozione, anche in virtù del tris calato nel recupero contro il Real Molino (Scagnetti e bis di Birrozzi). Stabile nella griglia playoff il Real Citanò, che divide la posta in palio contro la Dinamo Veregra (per i locali timbra Corallini). Pari con gol ed emozioni anche tra Petriolo e San Ginesio. I padroni di casa vanno due volte in vantaggio grazie a Luca Contigiani (secondo gol da incorniciare), ma entrambe le volte ripresi dagli ospiti prima con Buccolini (di testa su angolo) e Daniele Francia (punizione). Importantissimo anche il 2-2 che riesce a portare a casa il fanalino di coda Union Calcio, il quale torna a muovere la classifica tra le mura amiche contro il Magliano. Nardi e Rossi, riacciuffati per altro nell’extratime, regalano ai biancoazzurri di Pasquali il secondo punto in campionato dopo quello conquistato all’andata contro il San Ginesio e ora puntano il mirino sull’Academy Civitanovese (sconfitta di misura sul campo della Nuova San Lorenzo) per il primo brindisi stagionale. Nel girone D l’Europa Calcio Costabianca, comunque terza, divide la posta sul terreno dell’Atletico Conero: Scoppa porta avanti i suoi, beffati a venti secondi dal triplice fischio. Nel raggruppamento C l’Urbanitas Apiro cade di misura in casa della Renato Lupetti.

Il personaggio della settimana: Farroni (Ripesanginesio). Il capitano rosanero realizza due bei gol che alimentano le speranze di riconquista del primo posto, lontano ancora tre lunghezze.

La classifica del girone F:

San Giuseppe 48, Giovanile Corridoniense 45, Pievebovigliana 42, Palombese e Csi Recanati 40, Real Matelica 38, Sforzacosta 36, Treiese 35, Abbadiense 31, Nova Camers 30, Serralta 22, Amatori Appignano 13, La Saetta 9, Colbuccaro 6.

La classifica del girone E:

Borgo Mogliano 49, Ripesanginesio 46, Real Citanò 42, Lorese 38, Dinamo Veregra 37, Magliano 34, Gualdo 33, Petriolo e San Ginesio 32, Nuova San Lorenzo 26, Real Molino 25, Monte San Martino 18, Academy Civitanovese 11, Union Calcio 2.

La classifica del girone D:

Varano e United Loreto 49, Europa Calcio Costabianca 38, Real Casebruciate 34, Candia Baraccola Aspio 33, L’Aquila 32, Atletico Conero 31, Le Grazie Juvenilia e Olimpia Falconara 24, Atletico 2008 e Osimo Five 18, Piano San Lazzaro 9, Real Castelfidardo 8.

La classifica del girone C:

Serrana 51, Spes Jesi 48, Maiolati e Union Morro d’Alba 36, Ostra 34, Junior Jesina 30, Valle del Giano e Rosora Angeli 27, Urbanitas Apiro 22, Galassia Sport 21, Poggio San Marcello 17, Real Sassoferrato 16, Renato Lupetti 10.