CINGOLI - Giovedì 12 aprile la commissione di degustazione del progetto“Le Marche dei Tartufi, Vini da tartufo nelle Marche” curato dall’Ais (Associazione italiana sommelier) delle Marche sarà nella scuola con l'enogastronomo Piergiorgio Angelini

“Le Marche dei Tartufi, Vini da tartufo nelle Marche” progetto curato dall’Associazione Italiana Sommelier delle Marche è giunto al suo terzo appuntamento. Giovedì 12 aprile la commissione di degustazione si è data appuntamento all’istituto alberghiero Varnelli di Cingoli. Si aggiungerà dunque per l’occasione un altro tassello da inserire nell’edizione 2019 della Guida Ais “Le Marche nel bicchiere” che conterrà, come lo scorso anno, una sezione speciale dedicata ai vini da tartufo nella nostra regione. Il piatto in abbinamento nasce dall’autorevole indicazione dell’enogastronomo Piergiorgio Angelini. A fare gli onori di casa il Delegato Aisdi Macerata Cesare Lapadula.

Angelini, studioso di tradizioni e sapori della preziosa cucina marchigiana proporrà a sorpresa una di queste ricette della tradizione: Lasagne di princisgras e tartufo Bianchetto secondo la ricetta originale di Antonio Nebbia, oppure un Risotto con tartufi tratto dal Libro di Cesare Tirabasso “La Guida in Cucina” Macerata 1928. Anche in questa occasione sarà abbinata una batteria di 15 vini, tre vini per ciascuna provincia marchigiana, proposti dai rispettivi delegati Ais. Anche in questo caso saranno i ragazzi dell’Istituto Alberghiero i protagonisti del servizio in sala e della cucina, sapientemente accompagnati dai loro docenti. Questo progetto ha come finalità anche quella di divulgare l’informazione che nelle Marche il tartufo è presente nelle sue diverse varietà per tutto l’anno. In effetti le Marche sono la regione più tartufigena d’Italia e non è un caso che i ricettari della nostra tradizione marchigiana sono ricchi di piatti a base di questo preziosissimo fungo ipogeo. Le varietà di tartufo presenti in questo progetto sono Tartufo Bianco, di Bianchetto, di Tartufo Nero Estivo, di Tartufo Nero Autunnale detto anche Uncinato ed infine di Tartufo Nero Pregiato. Come di consueto la commissione attribuirà un punteggio a ciascun abbinamento, i vini che otterranno maggior punteggio saranno poi inseriti nella guida Le Marche nel Bicchiere 2019 e premiati in una cerimonia finale. Ais Marche con questo progetto intende anche investire sui giovani attori della scena enogastronomica di domani, tramandando la storia e la sapienza della nostra tradizione marchigiana nell’auspicio che possa vivere per sempre. Il progetto “Le Marche dei Tartufi, Vini da tartufo nelle Marche” è coordinato dal Delegato Ais Urbino Montefeltro Raffale Papi.