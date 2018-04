TOLENTINO - Prima volta in provincia per il progetto made in Usa che coinvolge le menti più innovative del pianeta (Technology, Entertainment & Design). Re_Start al Politeama il 24 maggio, il primo ospite: annunciato è l’architetto Michele De Lucchi

È nato nel 1984 negli Stati Uniti con l’obiettivo di cambiare le abitudini e le vite delle persone: in estrema sintesi per cambiare il mondo. È Ted, ovvero Technology, Entertainment & Design, organizzazione senza scopo di lucro che riunisce le menti più innovative del pianeta e che che si dedica alle “idee che vale la pena diffondere” (ideas worth spreading). Il 24 maggio sarà una data da ricordare per il nostro territorio perché ci sarà il primo Tedx tenuto nelle Marche dal lontano 2011. Al teatro Politeama di Tolentino, dalle 15 alle 19, sarà possibile partecipare ad un evento entusiasmante che vuole sostenere un messaggio pro-positivo dopo il terremoto del 2016 nel centro Italia. Il titolo scelto è Re_Start, per ripartire da un’indagine sul senso e sul valore delle cose oltre alla relazione tra uomo e oggetto.

La formula dell’evento è quella consolidata da Ted, 18 minuti massimo in cui condensare la propria idea, progetto, scoperta. Non un congresso, non un convegno economico e scientifico, bensì un grande happening culturale che guarda avanti, all’avanguardia, al futuro, alla tecnologia, all’innovazione. Il primo speaker di TedxMacerata è Michele De Lucchi, architetto italiano conosciuto in tutto il mondo. È stato tra i protagonisti di movimenti dell’architettura radicale come Cavart, Alchimia e Memphis. Ha disegnato lampade e arredi per le più importanti aziende italiane ed europee, realizzato progetti architettonici in Italia e nel mondo, esposto in Europa, Stati Uniti e in Giappone. Insignito della onorificenza di Ufficiale della Repubblica Italiana per meriti nel campo del design e dell’architettura, è professore Ordinario presso la Facoltà di Design al Politecnico di Milano e accademico dell’Accademia Nazionale di San Luca a Roma nonché, nel 2018, direttore della rivista Domus. Main sponsor del primo Tedx in provincia di Macerata è Menchi/Fca Auto, Med group, Si2g e Casale delle Noci sono gli sponsor, mentre il teatro Politeama, Cafè del Mar, Benedetta Rusticucci e Arredamenti Maurizi sono partner tecnici. L’evento è organizzato da Carlo De Mattia, Emilio Antinori, Marco Bragaglia e l’associazione culturale Esserci; l’intento è far diventare TedxMacerata un appuntamento annuale fisso. La “x” indica l’indipendenza dell’evento a livello locale, inserito nel circuito Ted sotto licenza, con la condivisione degli obiettivi.

Questo primo appuntamento è aperto ad un numero limitato di 100 persone. Info su http://www.tedxmacerata.it/ , tedxmacerata@gmail.com.