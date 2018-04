#Repost @su_sa_m with @get_repost ・・・ Aperitivo panoramico #cingoli #aperitivo #balconedellemarche #sivedeilmare #pasquetta #relax #primavera #primaveraancheacingoli #instacm #marche #spettacolo #easter2018 #igersmarche #spring #yallersitalia #vivomarche

A post shared by Cronache Maceratesi (@cronachemaceratesi) on Apr 3, 2018 at 8:47am PDT