CAMERINO - Il gruppo di imprenditori ha incontrato il sindaco Gianluca Pasqui e poi il rettore di Unicam

Visita nella zona rossa di Camerino per i giovani di Confindustria: «Siamo a disposizione per far crescere il territorio». Una delegazione dei giovani imprenditori, guidata dal presidente di Confindustria Paolo Carlocchia, hanno visitato uno dei centri più colpiti dal terremoto. I giovani industriali hanno incontrato il sindaco Gianluca Pasqui. «Il futuro senza presente non esiste e il presente è ancora di forte emergenza qui a Camerino» ha detto il primo cittadino. I giovani hanno dato la totale disponibilità a collaborare nella gestione del dopo terremoto.

«L’obiettivo di noi giovani è di fare sistema, ci mettiamo a disposizione per essere d’aiuto come Confindustria e come rete di imprenditori per far crescere il territorio» ha detto Carlocchia. Poi la visita nella zona rossa, in quella fetta di città sospesa che attende l’inizio della ricostruzione. La visita è proseguita con l’incontro all’Università di Camerino con il rettore Claudio Pettinari. «Dopo il terremoto c’è stata una delocalizzazione ma nonostante le grandi difficoltà siamo riusciti a far ripartire le lezioni e i corsi – ha detto Pettinari –. Tra i vari progetti abbiamo quello della costruzione di un nuovo polo tecnologico che sarà un luogo di incontro con le aziende per sviluppare laboratori di ricerca per le stesse». Carlocchia ha espresso a nome di tutto il gruppo l’interesse di creare un accademy: «oggi le aziende sentono il bisogno di avere personale specializzato e formato da avviare velocemente nel mondo del lavoro competitivo nei mercati internazionali». La visita a Camerino si è svolta in concomitanza con la presenza del commissario Paola De Micheli. Con Carlocchia, nella delegazione c’erano Susanna Paci vice presidente, Francesca Orlandi vice presidente, Silvia Biagiola, Carlo Rogante, Matteo Piervincenzi, Edoardo Giunchi, Federico Maccari, Eliana cristalli, Alberto Grimaldi Presidente Giovani Ance Macerata, Asya Ciccioli Andrea Maurizi, Daniele Paolini, Luca Resparambia, Tobia Sardellini, Simona Reschini presidente giovani Confindustria Marche, Kevin Bravi presidente giovani Confindustria Emilia Romagna con una delegazione regionale.