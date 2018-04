Il centro visitatori del parco nazionale dei Monti Udzungwa, in Tanzania porta la firma dell’architetto civitanovese Flavio Ridolfi. Un progetto ultimato in questi giorni e inserito nel polo museale finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento ed altri enti, e promosso dal Muse (museo di scienze naturali di Trento) in collaborazione con partner locali come il Tanapa (Tanzania National Park) e le associazioni Nadir e Mazingira, con la partecipazione per gli allestimenti del Museo di Storia Naturale di Copenaghen. Il Centro ha una doppia funzione: da una parte potenziare l’offerta turistica di un’area dalla bellezza naturalistica unica nel suo genere, dall’altra ospitare attività di sensibilizzazione ecologica rivolte alla popolazione locale. Per questo si è voluto creare una struttura che ruoti il più possibile attorno al concetto di sostenibilità sociale, economica ed ecologica. Da qui parte il lavoro di Ridolfi, che ha ottenuto un dottorato di ricerca all’Università di Firenze sulle caratteristiche meccaniche della muratura in terra cruda, tecnica costruttiva alla base del progetto. «Abbiamo scelto – dice l’architetto – di utilizzare materiale e manodopera del posto, perché si tratta di un progetto di cooperazione internazionale. Infatti ogni investimento è stato impiegato sul territorio. Poi abbiamo puntato sulla sostenibilità per rappresentare al meglio i contenuti e le intenzioni del centro, utilizzando quindi tecniche adatte al contesto naturale e non industrializzato. Tra queste ho scelto di realizzare la struttura con blocchi in terra cruda interamente riciclabili, prodotti a km 0 con il suolo estratto per gli scavi delle fondazioni senza alcun processo di cottura». Una tecnica conosciuta anche nelle Marche dove si trovano esempi simili in cascine abbandonate o nell’ecomuseo a Macerata di Villa Ficana.