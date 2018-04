SAN SEVERINO - Ricco programma di iniziative programmato dall'amministrazione in collaborazione con le associazioni. Concerti, rappresentazioni teatrali, letture, convegni, mercatini, motoraduni, passeggiate a piedi e tanto altro ancora

Concerti, rappresentazioni teatrali, letture, convegni, mercatini, motoraduni, passeggiate a piedi e tanto altro ancora. Aprile mese ricco di iniziative a San Severino . Il calendario degli eventi, predisposto dall’amministrazione comunale in collaborazione con enti e associazioni del territorio, prevede per domani (sabato 7), alle 21 al teatro Feronia, la commedia dialettale “Un matrimonio con sorpresa” che sarà portata in scena dal gruppo teatrale L’Alternativa. Domenica 8, nella suggestiva cornice di piazza Del Popolo, dalle 10 raduno di moto Bmw. Sempre in piazza Del Popolo, sabato 21 aprile appuntamento con “Baricentro”, serata di musica e divertimento promossa dai bar. Domenica 22, in occasione della Giornata della Terra, convegno pomeridiano nella sala Italia per parlare dei cambiamenti climatici.

Giovedì 26 l’assessorato ai Servizi Sociali in collaborazione con l’Area Vasta 3 dell’Asur Marche propone, al teatro Italia, un incontro per parlare di prevenzione contro l’abuso di alcol destinato alle scuole superiori. Venerdì 27, invece, si parlerà di prevenzione contro il gioco d’azzardo.

Da venerdì 27 a domenica 29 aprile arriva “Una Piazza per il Popolo”, una tre giorni di eventi promossa in collaborazione con Brp Eventi che si aprirà venerdì 27 aprile con i Bombastik from Mia Clubbing per una serata, ad ingresso gratuito, di musica urban latino e reggaeton. Sabato 28 aprile grande spettacolo con il cantautore Roberto Vecchioni (i biglietti sono già in vendita) e, a seguire, dj set con Luca Moretti. Domenica 29 aprile chiusura, sempre in piazza, con un aperitivo in musica e dj set. Venerdì 27 l’Istituto comprensivo “P. Tacchi Venturi” insieme al Comprensivo “66 Martiri” di Grugliasco proporrà un concerto per tutti al teatro Feronia. Sabato 28 la città accoglierà la carovana della marcia solidale “In cammino per Camerino” con la partenza dal chiostro di San Domenico. Sabato 28 e domenica 29 i “senatori” delle classi Veteran, Super Veteran e Master ma anche i campioni del 125 Senior e del tricolore femminile di motocross si daranno invece appuntamento al crossodromo di San Pacifico per una delle tappe di selezione del Campionato italiano. In piazza Del Popolo domenica 29 è atteso anche il Mercatino dell’Antiquariato. Lunedì 30, infine, rientro della marcia “In cammino per Camerino” con arrivo al chiostro di San Domenico.