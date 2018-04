SANITA' - Serata dedicata alla riforma regionale, organizza il comitato per la difesa e la tutela dell'ospedale Bartolomeo Eustachio

Serata dedicata all’esame della proposta di legge regionale che apre le porte ai privati, nella gestione degli ospedali pubblici. Ad organizzarla domani sera il Comitato per la difesa e la tutela dell’ospedale Bartolomeo Eustachio. L’appuntamento è alle 21 nella sede del comitato. Sono stati invitati a partecipare i neo parlamentari delle Marche appena eletti, consiglieri regionali, i rappresentanti dell’amministrazione comunale di San Severino e di altre città, altre associazioni attive nel settore sanitario. «Il nostro obiettivo è di aprire un dibattito su questa proposta di legge regionale, su cui il nostro comitato si pone come interlocutore per le istituzioni – spiega l’avvocato Marco Massei, vice presidente del comitato – per esaminare le conseguenze del progetto sperimentale di concessione ai privati, per la gestione di strutture sanitarie pubbliche. Ci fa piacere essere tra i primi ad aprire un dibattito pubblico su questo tema, che avrà conseguenze sul futuro dell’assistenza sanitaria regionale. Lungi dal voler demonizzare il privato, con realtà che nel settore funzionano per la diagnostica ed alcuni tipologie sanitarie, quando trattiamo il tema sanità la priorità è fornire un servizio ai cittadini, garantendo un diritto costituzionalmente tutelato. Si deve contemperare il diritto alla salute degli utenti, con le esigenze del privato, altrimenti si crea conflitto di interessi, con il rischio che per settori meno remunerativi, non sia garantito a tutti l’accesso alle cure». Per il comitato settempedano aprire una riflessione su questi temi diventa essenziale, come afferma Massei: «Si deve evitare che gli aspetti delle cure e della tutela della salute, entrino in conflitto con gli aspetti economici della gestione sanitaria, vanno tutelate e conservate le eccellenze della sanità pubblica. Conosco molte persone che vanno ad esempio a Terontola per esami diagnostici – aggiunge – ma alcuni settori come l’emergenza appare difficile che possano gestirli i privati. Ci attendiamo un dibattito costruttivo e ricco di spunti di riflessione e proposte concrete, da tutti coloro che interverranno alla serata».