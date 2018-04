SANITA' - L'iniziativa è stata lanciata dall'associazione Help sos salute e famiglia di San Severino. L'intento è di chiedere al governatore Ceriscioli di istituire un presidi gratuiti in tutta la provincia

Una petizione on line per chiedere all’assessore regionale alla Sanità e presidente delle Marche Luca Ceriscioli di istituire la guardia medica pediatrica gratuita, nei giorni festivi, in tutta la provincia di Macerata. L’iniziativa è stata lanciata dall’associazione Help sos salute e famiglia di San Severino. «Che succede quando i nostri bambini si ammalano il weekend o durante le festività? Generalmente il primo tentativo è quello di chiamare il proprio pediatra che purtroppo, spesso, non è reperibile – scrive il direttivo dell’associazione –

poi si prova a chiamare la guardia medica, che non è pediatrica, e spesso alza le mani quando si trova a dover prescrivere farmaci a un neonato. Ultima alternativa: portare il bambino al pronto soccorso più vicino sperando di non dover aspettare troppo prima che venga visitato. Chi se lo può permettere invece, chiama un pediatra privato a pagamento». Le mamme di Help chiedono invece che sia istituita, così come avviene per gli adulti, una guardia medica apposita per i bambini. «Garantire una guardia medica pediatrica gratuita h24 – aggiungono – è un segno di civiltà e di rispetto verso i nostri bambini. E’ indispensabile avere una guardia medica formata in ambito pediatrico, che risponda a tutte le esigenze dalle 20 alle 8 del mattino, il sabato, la domenica e i festivi. Chiediamo di dare il vostro contributo con una firma, affinché la regione Marche e l’Area Vasta 3 dopo la chiusura di reparti pediatri importanti di riferimento cominci a pensare a come fornire questo servizio fondamentale ai propri cittadini». La petizione è raggiungibile al link https://www.change.org/p/luca-ceriscioli-guardia-medica-pediatrica-gratuita-provincia-di-macerata