MACERATA - Domani e sabato nella sede provinciale. Iscrizioni ancora aperte

Coltivare lo zafferano, una produzione piccola ma di grande qualità quella delle Marche. E proprio per promuovere questo tipo di coltura e trasformarla in un’opportunità economica Coldiretti Macerata ha organizzato, per il 6 e 7 aprile, un corso di due giorni con ore di lezione dedicate a produzione, aspetti botanici, storia, gestione di un zafferaneto, espianto, pulitura e selezione dei bulbi ma anche prevenzione e stategia di difesa dalla malattie della pianta fino all’etichettatura. Secondo una stima di Coldiretti Macerata nelle Marche ci sono circa 50 produttori tra aziende agricole e hobbisti in una superficie di circa 3 ettari e un raccolto di una decina di chili di zafferano in pistilli all’anno. Le iscrizioni al corso, che si terrà nella sede della federazione provinciale Coldiretti Macerata (via dei Velini, 14 – Macerata) venerdì 6 dalle 14,30 alle 19,30 e sabato 7 dalle 9 alle 13.30 e dalle 15 alle 17, sono ancora aperte. Per partecipare è necessario chiamare il numero 0733-244229 o il 339-1935649. Info: 340-7137023.