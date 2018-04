TOLENTINO - Mini rassegna a cura di “Giaconi editore” al via venerdì 6 aprile alle 18. Prima ospite Deborah Iannacci intervistata da Barbara Olmai

Prende il via venerdì 6 aprile alle 18 al Politeama di Tolentino, una mini rassegna di libri proposta da “Giaconi editore”, giovane casa editrice recanatese indipendente che ha la peculiarità di pubblicare libri di autori marchigiani o che vivono nella nostra regione raccontandone la bellezza, le tradizioni o le storie avventurose di protagonisti immaginari. Si comincia con il divertimento proposto da “Il tripponario, usi e costumi scostumati della Vergara” di Deborah Iannacci. Classe ’85, Deborah nasce a Sant’Elpidio a Mare. Da sempre attratta dal mondo della comunicazione, nel corso degli anni sceglie il percorso come grafica pubblicitaria, frequentando una scuola professionale e poi aprendo una attività in proprio che segue tuttora. Però questo a Deborah non basta, a lei je piace “magnà”. Così fonda la pagina Facebook Trippadvisor dando vita a una community di oltre 41 mila fans scatenati che al solo nominare ciauscolo e vincisgrassi fanno la “ola”! Ma cosa c’è nel libro che verrà presentato da una spumeggiante Vergara intervistata dalla giornalista Barbara Olmai? Una regione ancora poco conosciuta vista e raccontata da un narratore d’eccezione: la donna di casa, propriamente detta “la vergara “. Lei ti accompagnerà nelle case, nei borghi, nella cultura con sincera genuinità… Bocca, pija ‘na sfrappa!

Dopo il primo incontro la rassegna prosegue venerdì 27 aprile alle 18.30 con “Racconti di Marche” di Nadia Stacchiotti 10 classifiche, 100 idee per scoprire la regione in maniera insolita. Sabato 5 maggio alle 18 ci sarà la presentazione del libro “Il gatto con la coda rotta” di Maurice Beraudy, alle prese con il suo secondo libro che arriva dopo il grandissimo successo del romanzo storico di esordio “Il domatore di ragni” (2010), il primo pubblicato dalla “Giaconi editore” nell’anno in cui prese il via l’avventura della casa editrice marchigiana che ha la mission di scoprire nuovi talenti e dar fiducia ai giovani scrittori.