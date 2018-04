PIORACO - L'ente, all'epoca guidato dall'ex sindaco Torresi, era stato condannato a risarcire tre cittadini. Ora la Corte d'Appello ha ribaltato la sentenza

Tesoretto di circa centomila euro in arrivo nelle casse del Comune di Pioraco, che ha vinto un ricorso presentato da tre cittadini, all’epoca dell’amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Torresi, per una lottizzazione a San Rocco. La vicenda risale al tempo dell’ex sindaco Giovanni Miliani, subito dopo il terremoto del 1997. All’epoca alcuni cittadini acquistarono dei lotti in zona San Rocco, per poter costruire delle abitazioni. Chiesero la concessione edilizia che però fu bocciata dalla Soprintendenza ai beni archeologici delle Marche. La norma prevede la possibilità di presentare una nuova richiesta di concessione. Tre persone decisero di fare causa al Comune di Pioraco – il nuovo sindaco Giovanni Torresi si era appena insediato – per chiedere il risarcimento dei danni e l’annullamento della vendita. Il Comune si rivolse all’avvocato Bruno Pettinari, che ha seguito la causa sino agli ultimi recenti sviluppi. In primo grado il tribunale civile di Camerino aveva condannato il comune di Pioraco a risarcire i tre ricorrenti, con una cifra di circa 100mila euro. Per far fronte alla spesa imprevista, come ricorda Torresi, l’ente dovette vendere un terreno su cui si trovava un impianto fotovoltaico. Il Comune, assistito da Pettinari, aveva presentato ricorso e nei giorni scorsi la Corte di Appello di Ancona ha accolto la tesi dell’ente, rimettendo la competenza al tribunale amministrativo. L’avvocato Pettinari, infatti, ha sostenuto che non era una questione di compravendita dei terreni, quanto piuttosto di una mancata concessione edilizia. Nel tempo il Comune ha rinunciato al contenzioso contro uno dei tre ricorrenti, mentre è proseguita la causa nei confronti degli altri due, condannati a restituire all’ente il risarcimento ricevuto, pari a circa centomila euro, che dunque torneranno nelle casse dell’ente. «Al primo processo, durante la mia amministrazione eravamo stati condannati a risarcire – ricorda Torresi – pagando con grande difficoltà i due cittadini che avevano fatto causa al Comune. Credendo fermamente di avere ragione avevamo dato mandato all’avvocato di ricorrere in appello. Ora con piacere possiamo dire che giustizia è fatta, a breve il Comune riceverà indietro tutti i soldi. Una bella notizia, non comprendo il motivo per cui l’amministrazione comunale non l’abbia ancora resa pubblica».