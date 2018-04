LA PROTESTA - I consiglieri regionali Moreno Pieroni e Boris Rapa intervengono sulla questione del palazzone multietnico dopo il macabro ritrovamento del pozzo degli orrori: «La situazione è insostenibile, è pericoloso per Porto Recanati e tutto il territorio. Serve un presidio di forze dell'ordine permanente nella struttura»

«E’ chiaro a tutti che la annosa situazione in cui versa ormai da parecchio tempo l’Hotel House è insostenibile, anche perché esso, abbandonato e lasciato in tale condizioni, rappresenta un pericolo per la città di Porto Recanati e per tutto il territorio circostante». Sono le parole dei consiglieri regionali Moreno Pieroni e Boris Rapa del gruppo Uniti per le Marche sul palazzone multietnico finito in questi giorni al centro di una macabra scoperta, un pozzo degli orrori da dove sono emerse ossa umana. «L’Hotel House di Porto Recanati è da tempo sotto i riflettori dell’attenzione regionale e nazionale per le conosciute problematiche legate allo stato di degrado, insicurezza, abbandono e presenza di persone irregolari che ne hanno fatto un caso unico nella costa Adriatica – spiegano i due consiglieri -. Il fallimento del progetto iniziale di isola vacanziera indipendente dalla città, la crisi economica e il progressivo abbandono dello stabile da parte dei primi acquirenti nel corso del tempo ha portato all’attuale situazione di 32 etnie distribuite tra i 1.700 residenti ufficiali. Molti immigrati, nel corso degli anni, hanno a loro volta abbandonato lo stabile a seconda della situazione lavorativa della zona, lasciando spesso pendenze legate al pagamento delle utenze o degli stessi appartamenti. I fornitori di servizio elettrico e idrico hanno accumulato debiti per circa 800.000 euro. Questo circolo vizioso ha portato all’attuale situazione di degrado dove nei 480 mini appartamenti si è venuta a creare una convivenza forzata tra regolari cittadini residenti ed immigrati dei quali, come da fonti accertate, un 15-20 % è qui irregolarmente e appartiene alla microcriminalità».

Pieroni e Rapa sono quindi convinti che occorra agire subito e annunciano un presidio davanti alla prefettura. «Mentre la Regione si è già attivata per soluzioni di medio e lungo termine – aggiungono – è altrettanto necessario garantire legalità e sicurezza nell’immediato periodo. Per questo lo scorso marzo abbiamo presentato in Consiglio regionale una mozione con la quale intervenire sulla presidenza del Consiglio e sul ministero dell’Interno, al fine di richiedere un presidio delle forze dell’ordine costante e permanente nella sede della struttura, in modo da avere un controllo continuo delle persone residenti e degli accessi alla, al fine di garantire il più possibile sicurezza e legalità. Non solo, entro il mese di giugno – concludono – verrà organizzata una manifestazione davanti alla sede della prefettura di Macerata, in sostegno dell’iniziativa che Uniti per le Marche, assieme alla Regione ha intrapreso».