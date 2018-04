CAMERINO - Si terrà nell'auditorium Benedetto XIII dell’università venerdì 6, con inizio alle 8,30



Ricostruzione, moderne tecniche e tecnologie antisismiche, conservazione e sicurezza: saranno questi i temi chiave che saranno trattati nel corso del convegno “Ricostruire, recuperare ed adeguare il patrimonio edilizio con tecniche e tecnologie ad elevata sicurezza sismica” che si terrà nell’auditorium Benedetto XIII dell’Università di Camerino. L’appuntamento è per venerdì 6, con inizio alle 8,30. L’obiettivo del convegno è di fornire informazioni sulle più moderne tecniche antisismiche, capaci di assicurare efficaci interventi di miglioramento e adeguamento sismico per il pieno recupero del patrimonio edilizio. I lavori si apriranno con i saluti delle autorità, ai quali seguiranno interventi di rappresentanti istituzionali e degli Ordini professionali, mentre gli interventi tecnici si avvarranno anche di esperti del settore. L’evento, organizzato in collaborazione tra Unicam, Enea, Comune di Camerino, Ordine degli ingegneri della Provincia di Macerata, Ordine degli architetti della Provincia di Macerata, Ordine dei geologi della Regione Marche, con il patrocinio del Consiglio nazionale degli ingegneri, del Consiglio nazionale degli architetti, del Collegio dei geometri della Provincia di Macerata e del Collegio circondariale dei geometri di Camerino, si rivolge in particolare ai professionisti del settore, ingegneri, architetti, geologi, geometri ed amministratori, interessati agli aspetti di ricostruzione ad elevata sicurezza sismica.