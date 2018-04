MACERATA - Per la ProAvis tutto è iniziato con il passaggio da Fastweb a Telecom. Attivato un numero provvisorio e un ponte temporaneo per internet. Penalizzati soprattutto gli anziani che hanno bisogno di prelievi domiciliari

«Siamo senza linea telefonica e senza internet dal 21 febbraio, non era mai accaduto in 45 anni di storia del nostro laboratorio». Il grido d’aiuto arriva dalla ProAvis di Macerata. La sede di via Oreste Calabresi, guidata dal direttore Alberto Poloni, è una struttura di servizio pubblico ed eroga prestazioni di laboratorio.

Nei mesi scorsi l’azienda ha chiesto il passaggio da Fastweb a Telecom. Dal momento in cui Fastweb ha comunicato che sarebbe stata staccata la linea, è iniziato il calvario. «Siamo un laboratorio di analisi convenzionato col sistema sanitario nazionale – spiega Alessandro Rapanelli, responsabile di laboratorio – abbiamo punti prelievi in tutta la provincia e più di 60 utenti in media al giorno. Per noi i disagi sono enormi visto che lavoriamo in rete. Abbiamo contattato più volte Fastweb e Telecom ma riusciamo a parlare solo con le centraliniste, spesso rispondono dall’estero e non si viene a capo del problema».

La ProAvis si è risolta anche al Corecom Marche che sta facendo il possibile per velocizzare le operazioni, nel frattempo è stato attivato un servizio provvisorio con un cellulare (tel. 3398389556) ma naturalmente non tutti gli utenti lo sanno. Temporanea anche la soluzione trovata per internet: «Grazie alla concessione dell’Avis provinciale che si trova qui di fianco, abbiamo creato un ponte ma la linea non è veloce come prima. I disagi maggiori li subiscono sopratutto le persone anziane che non riescono più a contattarci per i prelievi domiciliari».

