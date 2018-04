A piedi per la salute

CAMMINATA - Il 6 aprile ai Giardini Diaz di Macerata e in contemporanea a Castelfidardo, Ascoli e San Benedetto per la Giornata mondiale dell’attività fisica promossa dalle Acli

In occasione della “Giornata mondiale dell’attività fisica”, in programma il 6 aprile, i comitati provinciali delle Acli delle Marche organizzano una camminata non competitiva che partirà da quattro citta della nostra regione. Gli appuntamenti sono fissati alle 21,15 in piazza della Repubblica a Castelfidardo, ed alle 21, in contemporanea, alla rotonda dei Giardini Diaz a Macerata, in piazza Cristo Re a Porto d’Ascoli di San Benedetto ed in via Oristano 1 ad Ascoli.

Una camminata non competitiva di 5 chilometri gratuita e finalizzata a promuovere stili di vita corretti tra i cittadini. “La Giornata mondiale dell`attività fisica – dicono i dirigenti delle Acli Marche – è organizzata ormai da diversi anni dall’Organizzazione Mondiale della salute e dall`organizzazione brasiliana Agita Sao Paulo. L`evento coinvolge ogni anno un numero sempre maggiore di partecipanti e per l`edizione 2018 è prevista anche la partecipazione on line grazie alla diffusione del messaggio Be active everyday dalle 10 sui propri profili social. L’inattività fisica resta uno dei principali fattori di rischio per le malattie cronico/degenerative ed i relativi costi sanitari incidono notevolmente sulla finanza pubblica, proprio per questo occorre diminuire il numero dei cittadini sedentari e rispondere all`invito dell`Organizzazione Mondiale della Sanità a praticare attività sportiva almeno tre volte a settimana”.

Ulteriori informazioni possono essere acquisite sul sito internet www.usaclimarche.com.