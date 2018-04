RIFORMA - Il segretario del Psi, Cionfrini, si unisce al coro di Uniti per le Marche che chiede più confronto prima di approvare la proposta di legge 145 in assise: «Eventualmente modificare quelle parti non chiare e che potrebbero nel futuro minare la sanità pubblica della nostra regione»

Sulla proposta di legge 145 scricchiola anche la maggioranza in Regione. Uniti per le Marche, il gruppo consiliare che ha appoggiato l’attuale governatore Luca Ceriscioli e che esprime in giunta l’assessore al Turismo Moreno Pieroni, ha infatti chiesto che la pdl venga prima discussa con i soggetti interessati e, solo a quel punto, calendarizzata in Consiglio regionale. La pdl prevede un’apertura inedita rispetto ai limiti del piano sanitario, nei confronti di soggetti privati che potrebbero aggiudicarsi la gestione di strutture e macchinari pubblici in convenzione, fino a un massimo di 6 anni. In questo quadro la giunta regionale avrebbe molta discrezionalità. Una combo che ha scatenato le proteste di parte della cittadinanza (ben due martedì scorso sotto palazzo Raffaello) e della politica, che teme un ingresso sempre più massiccio della sanità privata nelle Marche. Previsione che il governatore ha smentito, ma le perplessità, anche in maggioranza, restano. A questo coro si unisce Maurizio Cionfrini, segretario regionale del Partito socialista. «Non posso che condividere l’iniziativa di Uniti per le Marche – dice Cionfrini – che ha evidenziato con chiarezza che la pdl debba essere calendarizzata solo dopo un significativo approfondimento che coinvolga tutti i soggetti interessati, forze sociali e sindacati al fine di tutelare in maniera chiara la sanità pubblica. Ritengo – aggiunge e conclude Cionfrini – che si debba realizzare in tempi brevi una riunione della maggioranza al fine di approfondire ed eventualmente modificare quelle parti non chiare e che potrebbero nel futuro minare la sanità pubblica nella nostra regione».