VALFORNACE - L'anziano ha festeggiato il compleanno a Matelica, dove vive con la figlia. A maggio potrà rientrare in paese, dopo la consegna della casetta. Il sindaco Citracca: «E' una colonna portante della nostra comunità»

Compie 104 anni e non vede l’ora di realizzare il suo sogno: tornare a Pievebovigliana, ora Valfornace, paese in cui ha sempre vissuto. E magari riprendere a fare tante camminate lungo viale Filippo Marchetti. Un traguardo davvero importante quello che ha tagliato ieri Raul Lucarini, lo storico ciabattino del paese. Una festa per i suoi 104 anni che si è svolta a Matelica, nella casa in cui vive con la figlia. «Tornerà a maggio quando verrà consegnata la sua casetta in area piazza Vittorio Veneto – dice il sindaco di Valfornace, Massimo Citracca – è una colonna portante della nostra comunità e a nome dell’amministrazione e di tutti i cittadini gli faccio tantissimi auguri per questa importante ricorrenza». Conosciuto da tutti nella zona per la sua bottega artigiana, “Ralletto” (come viene chiamato in paese) è ancora attivissimo e gode di ottima salute: il suo sogno rappresenta un bisogno, quello di normalità, desiderio più grande di tutti i cittadini di Valfornace.