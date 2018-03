Comuni: si vota il 10 giugno

AMMINISTRATIVE - Il ministro Minniti ha fissato la data per il rinnovo di consigli comunali e sindaci. In provincia alle urne a San Ginesio, Gagliole, Penna San Giovanni e Ussita

Il ministro dell’Interno, Marco Minniti, ha fissato, con proprio decreto, la data per lo svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali per domenica 10 giugno 2018. In provincia di Macerata si vota in quattro comuni, tutti a turno unico: San Ginesio (sindaco uscente Mario Scagnetti), Gagliole (sindaco uscente Mauro Riccioni), Penna San Giovanni (commissariato dopo che lo scorso anno non ci furono candidature alla scadenza del mandato di Giuseppe Mancinelli) e Ussita (commissario nominato in seguito alle dimissioni di Marco Rinaldi). Nelle Marche si vota anche nel capoluogo Ancona, a Falconara Marittima, Porto Sant’Elpidio, Grottammare (con l’eventuale turno di ballottaggio domenica 24 giugno), Chiaravalle, Morro d’Alba, Ostra Vetere, Altidona, Montegiorgio, Castel di Lama, Ripatransone e Auditore, .