CALCIO GIOVANILE - I ragazzi di Romano Cremonesi battono l'Emilia Romagna ai calci di rigore (4-3) e approdano all'ultimo atto, dove cercheranno la rivincita ai danni del Friuli Venezia Giulia. La squadra di Massimo Palanca invece abbandona la competizione in seguito alla sconfitta contro il Lazio (2-1)

di Michele Carbonari

La rappresentativa Juniores Marche approda alla finale del Torneo delle Regioni, in Abruzzo. Lo decreta la vittoria ai rigori (la seconda di fila dopo quella di ieri ai danni dell’Umbria) contro l’Emilia Romagna nella semifinale disputata nel pomeriggio a Torre de Passeri: 4-3 il punteggio conclusivo. Un risultato storico per la nostra regione, che raggiunge l’ultimo atto della competizione, dove sabato alle 14,30 allo stadio Gran Sasso d’Italia de L’Aquila affronterà di nuovo il Friuli Venezia Giulia. Avversario incontrato già nella fase a gironi, ed unico ad aver battuto fin qui la formazione di Romano Cremonesi. Le Marche dunque proveranno ad aggiornare l’Albo d’Oro, che la vede con un solo titolo in tasca, quello del 1981. Tra l’altro, anno dell’ultima volta in cui raggiunse la finale. In quella ancora precedente, nei primi anni ’70, i marchigiani persero contro la Basilicata. Tornando ad oggi, ancora una volta i quattro maceratesi si ritrovano insieme titolari (Colonnelli addirittura cinque su cinque per tutti i 90′). Su tutti però spicca capitan Tizi (del Tolentino), che realizza il secondo penalty marchigiano mentre nei regolamentari batte la punizione attraverso la quale Sulejmani riprende gli avversari (passati in vantaggio con Nisi ad inizio ripresa). Bene ovviamente anche Raponi, che ieri ha trascinato le Marche in semifinale, e lo sfortunato Cottini, che oggi è dovuto uscire a causa di una distorsione al ginocchio che quasi sicuramente lo terrà fuori dall’ultimo atto. «La finale è meritata -ha commentato il selezionatore – Bravo chi è entrato in corso, abbiamo delle valide alternative, chi subentra permette di avere una buona condizione atletica. Oggi il giocatore che è emerso è il portiere Ducci, che ha intuito due rigori. Fa piacere arrivare in finale perché i ragazzi la meritano. Sarà una rivincita contro il Friuli, speriamo che questa volta il risultato sia favorevole a noi. Purtroppo abbiamo perso Cottini, che non sarà della finale. Un ragazzo fondamentale per il gioco della nostra squadra, dispiace per il suo infortunio».

Torna a casa a mani vuote, invece, la spedizione marchigiana dei Giovanissimi. I ragazzi di Massimo Palanca per poco non scrivono la storia. Infatti la finale mancava dal lontano 1999 e raggiungerla contro il blasonato Lazio avrebbe offerto maggior rilevanza all’impresa: la formazione tirrenica batte 2-1 le Marche, vano il gol di Cardinali nella ripresa. Importante comunque l’apporto dei giovani maceratesi, a giro schierati come tutti gli altri talenti della regione dal selezionatore Massimo Palanca, nelle cinque partite fin qui disputate: Vessella (5, con un gol), Tordini (5), Marchetti (4 e un assist), Guercio (4), Ballarini (3), Eleonori (3), Stefoni (3) e Mandozzi (2). Queste le parole del tecnico maceratese al termine della partita: «Abbiamo regalato gran parte del primo tempo ma è comprensibile a questo punto del torneo che ci sia qualche momento di difficoltà. Poi però ho apprezzato la reazione. Come dicevo all’inizio, lo dico anche alla fine: non badavo al risultato, l’importante è che si sia vista una squadra che ha sempre lottato in tutte le partite. È quello che io ho chiesto ai ragazzi, che per crescere devono passare da queste situazioni, le quali però non devono inficiare su quanto di buono è stato fatto – conclude Massimo Palanca -. Il bilancio è positivo, ci sono anche delle individualità interessanti. Non dobbiamo rimproverarci nulla, né io né i ragazzi».