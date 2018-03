METEO - Le previsioni per il week end all'insegna della variabilità

Festività pasquali all’insegna della variabilità con temperature accettabili. Le previsioni meteo registrano l’arrivo di venti caldi seguite da masse d’aria umide atlantiche più fresche che porteranno piogge deboli tra venerdì e sabato. «Una variabilità che durerà fino a domenica mattina – spiega Redo Fusari, dell’osservatorio geofisico di Macerata- poi per la scampagnata di Pasquetta il tempo sarà sereno. Le temperature si alzeranno in un primo momento fino a valori superiori alla norma, poi con l’arrivo del fronte atlantico ci sarà un leggero raffreddamento». Il tempo sarà dunque instabile anche per tutta la prossima settimana con alternanze di sole e pioggia, soprattutto nelle aree interne, possibile anche qualche fiocco di neve sull’Appennino nella nottata tra sabato e domenica sopra il 1400 metri.