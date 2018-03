AMBIENTE - Approvata all'unanimità la legge, si pagarà in proporzione alla quantità di rifiuto indifferenziato prodotta

Approvata dal consiglio regionale la proposta di legge relativa alle norme in materia della tarrifazione puntuale dei rifiuti. Le Marche sono la prima Regione in Italia a legiferare sulla tariffa puntuale dei rifiuti, con il via libera all’unanimità ad una legge varata dal Consiglio regionale. “Con la tariffazione puntuale – spiega l’assessore all’Ambiente Sciapichetti -, il cittadino avrà la sicurezza di pagare in proporzione alla quantità di rifiuto indifferenziato prodotta, vedendo premiati i propri sforzi per aumentare la raccolta differenziata. Con la tariffa il cittadino è responsabilizzato e vengono promossi comportamenti virtuosi: più si differenzia meno si paga, meno rifiuti non riciclabili si producono a tutto vantaggio dell’ambiente e allontanando il pericolo di veder realizzato un inceneritore sul territorio marchigiano”. Previste dotazioni informatiche per i Comuni, un tavolo tecnico e campagne di comunicazione. La legge ha una dotazione finanziaria di 50 mila euro per il 2019.

Grande soddisfazione nelle parole del Consigliere regionale Sandro Bisonni, vice presidente della Commissione Ambiente e primo firmatario della legge: “Sono felice che questa legge sia stata approvata, perché rappresenta il raggiungimento di un traguardo importante nella gestione dei rifiuti nelle Marche e pone la Regione stessa all’avanguardia nazionale essendo la prima in Italia ad aver agito così specificatamente su questo tema. Con queste norme – prosegue Bisonni – non si è potuto obbligare i Comuni ad applicare la tariffa puntuale, in quanto vietato dalla norma nazionale, ma per quanto di sua competenza, la Regione introduce e semplifica tutte le condizioni preliminari all’applicazione della stessa. Nello specifico si realizzeranno infrastrutture informatiche per l’implementazione del dialogo dei dati tra Comuni e Regione, verrà istituito un tavolo tecnico che, oltre alla funzione di monitoraggio e controllo, dovrà individuare gli indirizzi per porre i Comuni nelle migliori condizioni possibili e spingerli all’applicazione della tariffa puntuale. Sarà realizzata anche una campagna di comunicazione diretta ad informare e sensibilizzare gli utenti riguardo ai potenziali benefici della tariffa puntuale ed ai risultati raggiunti nei territori in cui essa viene applicata.”.

Diversi gli interventi registrati nel corso del dibattito. Per Giorgini (M5s) non si può essere contrari alla proposta di legge, “anche se ridotta a un ologramma rispetto a quella presentata in origine da Bisonni”. Parere positivo, anche se con alcune annotazioni critiche, da parte di Marcozzi (fi), Zaffiri e Zura Puntaroni (Lega Nord). Per Celani (Fi) si tratta di una “semplice legge d’indirizzo, che poco aggiunge al decreto ministeriale. La cosa indispensabile è mettere mano agli Ata”. Il Presidente della Commissione ambiente, Biancani, ha specificato che “la proposta di legge originaria è stata modificata soltanto per il doveroso recepimento del decreto ministeriale in materia”. Per Bisonni “è stata migliorata”. Intervento finale del Presidente Ceriscioli: “E’ fondamentale la partecipazione di tutti per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati”.