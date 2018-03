TORNEO DELLE REGIONI - Nella lotteria dei rigori, l'attaccante del Tolentino realizza quello decisivo che permette di battere i coetanei dell'Umbria (a segno anche Cottini e capitan Tizi). La formazione di Palanca supera di misura la quotata Lombardia: determinante il neoentrato Galante, su assist di Marchetti della Robur

di Michele Carbonari

Le Marche compiono due vere imprese e approdano in semifinale nel Torneo delle Regioni con le formazioni Giovanissimi e Juniores.

JUNIORES – I ragazzi di Romano Camoranesi hanno la meglio dell’Umbria ai calci di rigore (5-4) e nel turno successivo si regalano l’Emilia Romagna (in programma domani a Torre de Passeri alle 16.30). Nei quarti di finale giocati nel pomeriggio ad Ortona i giovani maceratesi si mettono in mostra proprio nella lotteria finale: Cottini, capitan Tizi e soprattutto Raponi (ultimo e decisivo, dopo essere subentrato nella seconda frazione) superano dagli undici metri il numero uno umbro (oltre a Pellonara, sbaglia invece Moretti). Gli altri due invece, insieme a Colonnelli, titolari dal 1′. Nei novanta i marchigiani impattano 1-1: nella ripresa apre il giocatore dell’Atletico Gallo Colbordolo Strambolliu, sempre su penalty, e chiude in pieno recupero Mouha. Le Marche quindi sconfiggono i pari età dell’Umbria proprio come nell’edizione del 2014. Ecco il commento a caldo del selezionatore marchigiano «Abbiamo giocato il primo tempo un po’ timorosi e paurosi però ci siamo rifatti nel secondo, prendendo le redini del gioco. Ci siamo meritati il vantaggio che abbiamo tenuto benissimo fino all’infotunio del nostro portiere, lo stesso che poi ci ha fatto vincere la partita parando due rigori, riscattandosi alla grande. Abbiamo dimostrato una buona condizione fisica e tecnica, che da’ merito ai ragazzi. Oggi sette undicesimi erano nuovi mentre domani rientrato i due squalificati. Ma la filosofia dei ragazzi deve essere quella in cui tutti devono sentirsi titolari».

GIOVANISSIMI – Ancor più gioia invece per i Giovanissimi, che arrivano in semifinale dopo quasi dieci anni (l’ultima volta nel 2011 a Fiuggi). nella gara giocata oggi a Martinsicuro, la formazione di Massimo Palanca batte di misura la più quotata Lombardia e approda al prossimo turno . Ad inizio ripresa decide la contesa il neoentrato Galante, che insacca un cross del giocatore della Robur Andrea Marchetti. Nel turno successivo (domani ore 11 sempre a Torre de Passeri) le Marche affronteranno il Lazio, che batte dopo i calci di rigore la Puglia (5-3). Sei sono i maceratesi scesi in campo questa mattina: i cinque titolari Stefoni, Tordini, Eleonori (del Tolentino), Vessella (Academy Civitanovese) e lo stesso Marchetti (Robur) e il subentrato Guercio del Portorecanati, come Ballarini e Mandozzi (United Civitanova) rimasti in panchina. Queste le parole di Massimo Palanca al termine del match: «Oggi abbiamo sofferto tanto, non come le partite precedenti. La Lombardia è una bella squadra, oltre alla tecnica ha la fisicità. Hanno un grande attaccante ma i difensori, insieme ai centrocampisti che andavano a raddoppiare, sono stati molto bravi – conclude il selezionatore -. È un enorme soddisfazione per i ragazzi che stanno facendo bene. Meritano il passaggio del turno e speriamo di andare ancora più avanti».