CALCIO - Nella 57esima edizione della manifestazione, quest'anno organizzata dall'Abruzzo, sono ben 20 i calciatori della provincia convocati dalle rappresentative marchigiane. La Juniores capitanata dal crèmisi Tizi vola ai quarti come i Giovanissimi guidati da mister Massimo Palanca. Eliminati gli Allievi dopo le partite del girone di qualificazione

di Michele Carbonari

Tanti giovani maceratesi protagonisti alla 57esima edizione del Torneo delle Regioni, organizzato dal Comitato Regionale Abruzzo. Una vetrina importante in cui molti osservatori e addetti ai lavori di squadre professionistiche pescano i talenti del futuro. Presenti anche delegazioni di rappresentative della nazionale. Ben 20 sono i calciatori della provincia selezionati dai vari allenatori nelle tre categorie in cui le Marche hanno deciso di partecipare (assente la formazione femminile, ultima volta presente sempre nell’edizione del 2009 poi interrotta a causa del sisma de L’Aquila, la cui coppa è stata consegnata ad honorem all’Abruzzo). Spicca, nella formazione Juniores, la fascia di capitano in braccio al crèmisi Lorenzo Tizi (anche un gol all’attivo), accompagnato in questa avventura dai compagni di squadra Riccardo Raponi e Fulvio Colonnelli, quest’ultimo sempre presente nel girone contro Friuli Venezia Giulia (sconfitta di misura), Calabria (vittoria per 4-1) e Puglia (successo all’inglese). Ma la piacevole sorpresa è rappresentata da Francesco Cottini del Camerino, autore di due gol che hanno trascinato la squadra ai quarti di finale (qualificata come miglior seconda) dove domani incontrerà l’Umbria ad Ortona alle 16,30 nei quarti di finale a gara secca (in caso di parità al 90′ si passerà ai rigori).

Promossi al turno successivo anche i Giovanissimi di Massimo Palanca. Unici nella manifestazione ad aver compiuto un percorso netto, vincendo tutte e tre le partite e chiudendo al primo posto con nove punti. Folta la delegazione maceratese, guida il Tolentino con tre giocatori (Eleonori, Stefoni e Tordini), seguita da Portorecanati con due (Ballarini e Guercio), chiudono uno a testa Robur (Marchetti), United Civitanova (Mandozzi) e Academy Civitanovese (Vessella). Proprio l’ultimo calciatore ha messo lo zampino aprendo le danze nella vittoria contro il Friuli (3-2). Il selezionatore Massimo Palanca commenta così il cammino dei suoi talenti, impegnati domani a Martinsicuro contro la Lombardia alle 10 (sempre nei quarti). «Quando vado in giro con la rappresentativa a me interessa prima di tutto il comportamento, che deve essere il migliore possibile. In questi giorni abbiamo ricevuto i complimenti dagli albergatori per l’educazione e il rispetto che abbiamo tenuto. Poi sul campo i ragazzi hanno dimostrato di essere un bel gruppo in sintonia. Lottiamo sempre, non ci diamo mai per vinti, lo dimostrano le due vittorie ottenute in pieno recupero. Io chiedo questo ai ragazzi – afferma l’ex giocatore del Catanzaro in Serie A -. A loro consiglio sempre di impegnarsi al massimo, per emergere la qualità va sempre allenata, dipende da loro. Domani ci aspetta la Lombardia, che vanta un bacino d’utenza rilevante ma i ragazzi credo siano sullo stesso livello, si può tentare». Infine, peccato per gli Allievi, eliminati nella fase a girone. Forse ci si aspettava un po’ di più per giocatori che militano, alcuni in pianta stabile, anche in Serie D. Ne sono esempio Monachesi (Recanatese), i “sangiustesi” Kamara e Santagata, oltre ai tre del Matelica Buldrini, Ciciani e Santamarianova. Sempre nella quarta categoria nazionale milita Setola, del Monticelli ma di Civitanova ed ex Tolentino. A loro si aggiunge Massimi dell’Helvia Recina. Croce e delizia il rossoblu Santagata, che nel primo match sigla il rigore che spiana la strada nel successo contro il Friuli (2-1) mentre nel dentro o fuori con la Puglia, dove anche Setola illude i suoi aprendo le marcature, fallisce il penalty della possibile qualificazione conquistato dal compagno di squadra Kamara.