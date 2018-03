IL CNR PARLA di una possibilità su centomila miliardi di essere centrati da un frammento del satellite cinese

Se si ha paura di essere colpiti da un frammento del satellite cinese in caduta, tanto vale avere timore di essere bersaglio di un fulmine ogni qualvolta si esce di casa. Questa in sostanza la nota diffusa nelle ultime ore dal Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) sul rientro sul pianeta della stazione orbitale Tiangong-1, ormai fuori controllo. Tra le superfici di terraferma che potrebbero essere colpite dai frammenti della stazione di circa 7.500 chili anche il sud delle Marche. Secondo gli ultimi rilievi, il rientro potrebbe avvenire nella mattinata della domenica di Pasqua (1 aprile) e si potrà determinare l’esatto punto di impatto con il suolo solo poche ore prima. Le probabilità che un frammento della struttura colpisca l’Italia si aggirano però al momento intorno allo 0,2%. «La soglia di attenzione comunemente adottata a livello internazionale corrisponde a un rischio estremamente ridotto per un singolo individuo che risiede in un’area sorvolata dal satellite – si legge nella nota del Cnr -. La probabilità corrispondente di essere colpiti da un frammento è infatti un numero piccolissimo, dell’ordine di uno su centomila miliardi. Confrontata con i rischi cui andiamo incontro nella vita di tutti i giorni, si tratta di una soglia bassissima. Tanto per fare un paio di esempi, la probabilità di essere colpiti da un fulmine è 130mila volte maggiore, mentre quella di rimanere vittima di un incidente domestico, nei paesi sviluppati, è addirittura più grande di 3 milioni di volte. E’ per questo che, in oltre 60 anni di attività spaziali, e nonostante siano rientrati in media 1-2 stadi o satelliti alla settimana, nessuno è mai rimasto ferito, finora, per il rientro incontrollato di un oggetto artificiale dall’orbita terrestre». Le probabilità tuttavia, per quanto basse, non sono pari allo zero. Per questo la Protezione civile nazionale ha diramato nei giorni scorsi una serie di consigli per ripararsi dall’eventuale caduta di detriti proprio sul nostro territorio (leggi l’articolo).

(Leo. Gi.)