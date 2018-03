MACERATA - Un nuovo prestigioso riconoscimento per lo spettacolo Ladro di Razza

Non si fermano i successi della Bottega de le Ombre e del suo spettacolo “Ladro di Razza”. Arrivata al suo quarto anno sul palcoscenico la commedia di Gianni Clementi, per la regia di Sante Latini, ha ottenuto importanti riscontri su scala Nazionale. Dopo il Festival Uilt Marche del 2016 e il IX Festival Nazionale Città di Montecarlo del 2017 è arrivato l’ennesimo riconoscimento a Lanciano, nella XV edizione del Festival Nazionale “Machera d’oro” tenutosi al Teatro Fenaroli della città abruzzese alla presenza degli organizzatori e del sindaco di Lanciano, Mario Pupillo. La Bottega de Le Ombre, con il “suo” “Ladro di razza” è riuscita anche questa volta a coinvolgere il pubblico in un crescendo di risate e grandi emozioni ha lasciato un segno importante anche nei cuori degli spettatori abruzzesi. Alessandro Bruni durante la cerimonia di premiazione ha voluto ringraziare l’organizzazione del Festival e tutto il pubblico, ricordando che la città di Macerata, ultimamente sulle prime pagine della cronaca nazionale, ”è una comunità che ama la cultura e la vita ed è giusto venga ricordata per questo”. Il teatro, con i suoi messaggi e la sua forza, riesce anche a dare segnali di speranza e di civiltà.