Rossella, il derby è tuo

BASKET B - I civitanovesi si impongono 71 a 55 contro Porto Sant'Elpidio al PalaRisorgimento e rafforzano la posizione playoff

Una bellissima Rossella Civitanova vince d’autorità 71-55 l’atteso derby contro Porto Sant’Elpidio e rafforza la posizione nella zona playoff: ora è nel gruppo delle quinte insieme proprio agli elpidiensi, Matera e Senigallia. Per capitan Amoroso e compagni una solida prova di squadra, con Coviello, Andreani e Marinelli in doppia cifra e Cassese, Vallasciani e Felicioni spettacolari negli ultimi sette minuti per il parziale di 21-5 che he deciso la partita. Bene anche la difesa, che ha concesso 55 punti e solo 3/20 da tre a una squadra che domenica scorsa ne ha segnati 94 con 17/34 dall’arco. Iniziano meglio gli ospiti con uno Zanotti ispirato che li porta sul 6-10, Coviello non ci sta: penetrazione, tripla e primo vantaggio Rossella. Un paio di botta e risposta poi arriva il primo break: apre Andreani, prosegue Jovancic e chiude Coviello con gioco da tre punti per il 23-15 della prima pausa. Nella prima metà del secondo quarto regna la confusione, la Rossella trova solo due liberi di Coviello e Porto Sant’Elpidio rientra a -3 con Lovatti. La situazione si sblocca con un’altra bomba di Andreani, che poi ruba palla e arma Cassese che ne mette altri tre (31-22 a 4’16). L’inerzia è tutta per la Rossella, Amoroso risponde a Zanotti, un paio di buoni tiri escono ma poi ci pensano Marinelli e Andreani a dare un buon +14 all’intervallo. Il terzo parziale è il peggiore per Civitanova: due triple di Coviello e Felicioni e due canestri di un ottimo Marinelli sono troppo poco e gli ospiti, trascinati da otto punti di Lovatti, riducono gradualmente lo svantaggio, fino al 50-44 con cui si entra nei dieci giri di orologio finali. La musica sembra non cambiare: Porto Sant’Elpidio piazza un altro 6-0 e torna in parità dopo tantissimo tempo, si fa male Andreani a seguito di un antisportivo di Cernivani e Marinelli fa 0/2 ai liberi. Da questo momento in poi però ci sarà solo una squadra di campo: dà il via Coviello con due liberi, poi Felicioni e Cassese si scambiano gli assist e mettono due triple pesantissime. Gli ospiti trovano due punti con Romani, ma qui arriva il ciclone Vallasciani: bomba-bomba-canestro in un amen fanno esplodere il PalaRisorgimento e mandano la Rossella in fuga sul 64-52. Porto Sant’Elpidio è praticamente ko e nel finale Felicioni mette i due punti in ghiaccio dalla lunetta. Adesso mancano tre partite alla fine del girone: dopo la pausa per la Pasqua si rimane al PalaRisorgimento per cercare l’impresa contro la capolista San Severo, poi trasferta a Cerignola e si chiuderà in casa contro Pescara. L’obiettivo playoff sembra più vicino grazie ai quattro punti di distacco sulle none (Nardò, Teramo, Campli), ma questo campionato ha sicuramente insegnato che può succedere di tutto e quindi bisogna continuare a dare il massimo.

Il tabellino:

Rossella Virtus Civitanova Marche – Malloni Bk Porto Sant’Elpidio 71-55 (23-15, 17-11, 10-18, 21-11)

Rossella Virtus Civitanova Marche: Riccardo Coviello 15 (2/6, 2/6), Matteo Marinelli 14 (6/9, 0/0), Lorenzo Andreani 11 (2/2, 2/8), Matteo Felicioni 9 (0/0, 2/5), Marco Vallasciani 8 (1/2, 2/2), Alessandro Cassese 8 (1/2, 2/3), Francesco Amoroso 2 (1/4, 0/2), Marko Jovancic 2 (1/3, 0/2), Marko Milisavljevic 2 (1/1, 0/0), Filippo Cognigni 0 (0/0, 0/0), Luigi Dania 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 11 / 15 – Rimbalzi: 27 6 + 21 (Matteo Marinelli, Lorenzo Andreani 5) – Assist: 12 (Lorenzo Andreani 6).

Malloni Bk Porto Sant’Elpidio: Fabio Lovatti 17 (6/10, 1/6), Mirko Romani 13 (5/8, 0/1), Simone Zanotti 8 (2/3, 1/3), Andrea Maggiotto 6 (3/6, 0/3), Fabrizio Piccone 4 (0/3, 1/4), Alberto Navarini 3 (0/3, 0/1), Stefano Cernivani 2 (1/5, 0/1), Francesco Cinalli 2 (1/2, 0/0), Diego Torresi 0 (0/0, 0/0), Elia Bravi 0 (0/0, 0/1), Niccolò Balilli 0 (0/0, 0/0), Mattia Cappella 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 10 / 13 – Rimbalzi: 31 9 + 22 (Simone Zanotti 10) – Assist: 11 (Simone Zanotti 4).