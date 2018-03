EVENTO - La 42esima edizione della manifestazione si è svolta nell'aula sinodale della Domus San Giuliano. Celebrati i protagonisti della società biancorossa, autori delle migliori prestazioni nel 2017

(Foto di Fabio Falcioni)

Un appuntamento ormai tradizionale, che di anno in anno rende onore ai protagonisti di risultati brillanti e prestazioni da ricordare. La 42esima edizione della “Festa dell’Atleta” dell’Avis Macerata ha visto la partecipazione di oltre 350 persone all’Aula Sinodale della Domus San Giuliano, evento al quale non hanno voluto mancare, oltre al presidente della società biancorossa Fabio Romagnoli e al past president Arnaldo Porro, il numero uno dell’Avis provinciale Silvano Gironacci, il presidente comunale Avis Elisabetta Marcolini e il suo vice Gianni Ornelli, il vice presidente regionale Coni Marche e presidente regionale Fidal Giuseppe Scorsoso, il delegato provinciale Coni Macerata Giuseppe Illuminati e il delegato provinciale Fidal Sandro Antognini. La società maceratese ha portato a gareggiare sui campi della regione ed in ambito nazionale atleti di tutte le categorie federali, in oltre 150 manifestazioni. Un’attività imponente al servizio della città e dei suoi giovani, come sottolineato dall’assessore allo sport di Macerata, Alferio Canesin.

Premiati gli atleti che hanno ottenuto risultati di rilievo nella scorsa stagione agonistica e coloro che hanno migliorato i record sociali. Eleonora Vandi, campionessa Italiana promesse dei m. 800 e 1500 Ancona 5/02/2017 Firenze 10-11/06/2017, azzurra ai Campionati Europei under 23 – Bydgoszcz 13-16/07/17. Elisabetta Vandi campionessa Italiana allieve dei m. 400 indoor e outdoor -Ancona 12/02/2017 e Rieti 18/06/2017, azzurra ai Campionati Europei under 20-Grosseto 20– 23 Luglio 2017. Emanuele Salvucci, record sociale assoluto lancio del giavellotto – San Benedetto del Tronto 20/05/2017. Marco Vescovi, record sociale assoluto Salto in lungo m. 7.20 – Macerata 24/06/2017. Ilaria Sabbatini, record sociali assoluti indoor m. 1.500 e 3000 Ancona 19 e 21/1/2017. Ma oltre a loro sono saliti sul palco i ragazzi che hanno migliorato il record sociale nelle varie specialità e categorie mentre un riconoscimento è stato assegnato anche alle splendide protagoniste della vittoria nella finale nazionale del campionato di società assoluto femminile a Ravenna il 24 settembre 2017 che ha aperto la porta per la Finale Nazionale Serie “A” Argento, in questo 2018. Assegnata a Ornella Kelly Nya e Emanuele Salvucci la significativa stella d’oro per i 10 anni di attività agonistica. Tutti i protagonisti del settore giovanile, vera forza dell’Atletica Avis Macerata, hanno ricevuto un particolare ricordo e a tutti i presenti è stato consegnato il nuovo Annuario 2017, realizzato da Massimo Mozzoni, uno straordinario documento di statistica contenente i risultati dello scorso anno, numerose rubriche e tabelle con i primati, le classifiche, lo storico della società, arricchito di moltissime foto, ricordi preziosi di un’altra straordinaria stagione di atletica. Nel corso della serata sono stati ripercorsi i momenti salienti dell’anno appena trascorso attraverso filmati, foto e documenti preparati da Paola Antinori, Stefano Gattari, Antonella Gentili e Maurizio Iesari.