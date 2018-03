CAMERINO - Centinaia di studenti da tutta Italia in ateneo per scoprire le offerte formative. Il rettore sulle esenzioni: «Stiamo valutando se mantenere l'esonero totale per tutti o mettere una piccola tassa per i corsi dove sono richieste attività di laboratorio e viaggi di studio»

di Gabriele Censi

Tante conferme all’interno di un’ampia offerta formativa, da presentare a studenti di tutta Italia e una novità: l’attivazione del corso di laurea in Scienze gastronomiche . Il percorso in questo senso è avviato e se non ci saranno ostacoli arriverà in porto già dal prossimo anno accademico. Oggi centinaia di studenti del quarto e quinto anno degli istituti superiori marchigiani e di molte altre regioni, in occasione di “Porte aperte in Unicam” hanno visitato il polo didattico del campus universitario e le sedi dei dipartimenti dove sono stati accolti per l’orientamento.

Il rettore Claudio Pettinari ha ricordato che Unicam «continua a mantenere una fortissima attrazione nei confronti dei ragazzi che dopo la laurea hanno grandi possibilità di trovare impiego e raggiungere i propri fini». Le agevolazioni istituite dopo il sisma proseguiranno: «Stiamo valutando se mantenere l’esonero totale per tutti o mettere una piccola tassa per i corsi dove sono richieste attività di laboratorio e viaggi di studio». La ricostruzione va avanti conclude il rettore: «Siamo ripartiti con le attività facendo dei sacrifici ma ci siamo risistemati in strutture ideone e di grande pregio e sicurezza facendo di necessità virtù».

«Siamo fermamente convinti – sottolinea la delegata del rettore per l’Orientamento Valeria Polzonetti – che questa giornata dedicata alla scelta del proprio percorso universitario rappresenti un appuntamento importante per conoscere da vicino il nostro ateneo, i corsi di laurea ed i loro sbocchi professionali, attraverso un confronto diretto con docenti, tutor e personale dei servizi dell’ateneo. I ragazzi hanno anche l’opportunità di chiarire dubbi o aprire riflessioni, di assistere a dimostrazioni, piccoli esperimenti e simulazioni e soprattutto di iniziare a ‘costruire il proprio futuro’».

Gli studenti che hanno effettuato la registrazione, provenienti da Marche, Abruzzo, Sicilia, Puglia, Toscana, Lombardia, Calabria, Umbria, Veneto, Campania, Emilia Romagna e Lazio, hanno incontrato docenti, ricercatori, professionisti, studenti universitari e personale Unicam, per approfondimenti ed informazioni.

Info: http://orientamento.unicam.it