MACERATA - Inaugurato in via Roma il punto vendita studiato nel design per la valorizzazione di prodotti ed etichette. Presentata in anteprima la Linea 508. Il presidente Traini: «Non siamo più quelli del formato da 5 litri»

(Foto Fabio Falcioni)

Un punto vendita elegante e studiato in ogni dettaglio, buon vino e in particolare la nuova linea 508 e una squadra affiatata. Sono questi gli ingredienti che hanno dato vita questo pomeriggio ad un evento “doc”, l’inaugurazione a Macerata del nuovo negozio della Cantina dei Colli Ripani.

Il punto vendita, presente in via Roma già da 25 anni, ha dovuto chiudere i battenti dopo il terremoto. Dal sisma il danno ma anche l’opportunità per ripensare il locale, in via Roma 9 , quasi di fronte al vecchio, e avviare una trasformazione che interesserà gli altri punti vendita nelle Marche.

Un design contemporaneo progettato per valorizzare i prodotti e mettere in evidenza i vini della tradizione e le nuove etichette. Un passaggio del più ampio percorso per la valorizzazione del brand e verso il lancio del franchising. «Un progetto – spiega il presidente della Cantina Giovanni Traini – che non sarebbe stato possibile senza i nostri partner, a partire dalla progettazione e realizzazione dei lavori affidata a Domenico Sfirro e Partners Architetti, per proseguire con l’ingegner Alessandro Lucciarini, la Piemme Antica Falegnameria Ripana, l’elettricista Massimo Straccia, l’idraulico Luigino Marchetti, il pittore Sandro Vallorani, e Andrea Castelletti, il direttore creativo per tutti i progetti legati al brand e alla comunicazione». Sarà il primo negozio della Cantina costruito e pensato attorno alla nuova immagine aziendale. Non solo punto vendita ma anche un locale ideale per accogliere degustazioni e poter ospitare iniziative ed eventi a misura del consumatore.

«Abbiamo ormai più di 40 anni di storia – spiega il presidente Traini – siamo una realtà già affermata ma in questo momento lavoriamo al consolidamento con una immagine diversa. E’ il momento del cambio generazionale, non siamo più quelli del formato da 5 libri ma abbiamo etichette prestigiose».

Il taglio del nastro è stata l’occasione per presentare in anteprima, insieme a Cesare Lapadula dell’Ais (Associazione italiana sommelier) Marche, alcune bottiglie della nuova Linea 508, una selezione d’eccellenza, composta di 6 vini di qualità premium, riconosciuti a livello internazionale per storia, rigore e qualità. La presentazione ufficiale avverrà al Vinitaly nello stand dell’azienda. Gli intervenuti sono stati accolti con un buffet con prodotti tipici locali e l’apprezzato dj Nicola Pigini.

Il punto vendita sarà aperto tutti i giorni dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30. Chiuso la domenica, il lunedì e giovedì pomeriggio.