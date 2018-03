MACERATA - Cresce la competizione organizzata annualmente dalla Cluentina Calcio. Le gare inizieranno il 12 maggio. Formazioni in arrivo da tutte le province della regione

Prende forma la 22esima edizione del Trofeo Marche, la competizione regionale giovanile organizzata dalla Cluentina Calcio con il patrocinio del Comune di Macerata. A poco meno di un mese dalla chiusura delle iscrizioni il Trofeo ha già raccolto l’adesione di 22 squadre rappresentative di tutte e cinque le province marchigiane. Come ogni anno l’obiettivo della società è quello di incrementare il numero di iscrizioni e anche questa edizione del Trofeo segue la tendenza positiva delle precedenti. La passata stagione ha visto la partecipazione di 24 squadre, un numero in costante aumento che ha permesso di inserire gli ottavi di finale dopo il turno di qualificazione. Per un torneo che si è dimostrato molto spettacolare già dalle prime fasi, diventato poi combattuto ed equilibrato in quelle finali, fino alla meritata vittoria conclusiva del Tolentino ai danni dell’Academy Civitanovese.

Il Trofeo inizierà il 12 maggio e fino al 3 giugno si svolgeranno le fasi di qualificazione, dove le formazioni iscritte saranno suddivise in gironi e disputeranno gare di sola andata secondo il calendario stabilito dagli organizzatori. Le fasi finali proseguiranno per tutto il mese di giugno con gare uniche ad eliminazione diretta: gli ottavi di finale si svolgeranno nei campi delle squadre prime classificate nei rispettivi gironi (ed eventuali migliori seconde). Dai quarti di finale, sempre ad eliminazione diretta, le formazioni calcheranno il campo di San Giuliano di Macerata, al rione Pace, che ospita le gare per il secondo anno consecutivo. Grazie alla sua formula e al crescente numero di iscrizioni, il Trofeo Marche si conferma un punto di riferimento tra i tornei regionali giovanili. Creato dalla Cluentina calcio ed Enrico Scoppa alla fine degli anni ’70, è stato rinnovato dall’attuale dirigenza a partire dal 2010 dopo alcuni anni di sosta e grazie all’impegno della società il Trofeo è tornato oggetto di interesse per osservatori e squadre professionistiche.

LE SQUADRE – Questo l’elenco provvisorio delle formazioni partecipanti: Academy Civitanovese, Academy Fano, Alma Juventus Fano, Borghetto, Calcio Lama, Campiglione Monturano, Fabriano Cerreto, Fermo, Giovane Ancona Calcio, Junior Elpidiense, Junion (parteciperanno con due formazioni), Matelica Calcio, Montemilone Pollenza, Potenza Picena Calcio, Ponte San Giusto Academy, Robur Macerata, Spes Valdaso, Tolentino, United Civitanova, Vigor Sant’elpidio Viola, Vigor Senigallia.