LUTTO - Malato da tempo si è spento a 68 anni. Ha alternato la propria attività di insegnante di italiano alle scuole medie e poi di dirigente scolastico a quella di giornalista, "pionere" delle prime radiocronache calcistiche della squadra di calcio crèmisi. Il sindaco Pezzanesi: «Ha sempre partecipato da protagonista alle vicende della Comunità, assicurando una informazione imparziale e rispettosa dei fatti». Il funerale si terrà domani alle 11 nella chiesa Santa Famiglia

Si è spento oggi Enzo Francesconi. Malato da tempo, 68 anni, particolarmente conosciuto a Tolentino, era nato il 15 giugno 1950, ha alternato la propria attività di insegnante di italiano alle scuole medie e poi di dirigente scolastico a quella di giornalista. Molto impegnato nel mondo associazionistico cittadino. Infatti per moltissimi anni ha lavorato alla scuola media Lucatelli dove ha anche ricoperto il ruolo di vicepreside. Nell’ultimo periodo della sua carriera era divenuto dirigente scolastico, prima a Tolentino e successivamente a Pollenza. Grande appassionato delle vicende cittadine e di sport ha lungamente collaborato con l’Unione Sportiva Tolentino. Dopo essere stato nella redazione sportiva delle prime radio libere tra cui Radio Onda e poi Multiradio, facendo le radiocronache, vero “antesignano” dell’informazione aveva anche collaborato con le prime emittenti televisive tra cui anche Tv Ras e VideoTolentino. Per diversi anni è stato corrispondente per il Corriere Adriatico e la Gazzetta di Macerata. Iscritto all’Ordine del Giornalisti dal 1991. E’ stato il direttore responsabile di diverse testate giornalistiche tra cui la rivista nazionale “Energie” che raccoglieva studi, ricerche e scienza dello spirito, dell’Informatore Cittadino, l’house organ edito negli anni ’80 e ’90 dal Comune di Tolentino e inviato a tutte le famiglie residenti e dell’Informatore Sportivo distribuito ogni domenica alla Stadio Della Vittoria negli anni ‘90. Enzo Francesconi ha partecipato attivamente alla vita sociale cittadina, scrivendo di cronaca e soprattutto di sport e ha contribuito fattivamente alla formazione di tantissimi giovani studenti. Vedovo della signora Marisa Luconi, lascia i figli Francesco e Michela. Il funerale si terrà domani, sabato 24 marzo, alle 11, alla chiesa Santa Famiglia.

Il sindaco Giuseppe Pezzanesi esprime il suo cordoglio personale, dell’Amministrazione comunale e della Città tutta per la prematura scomparsa di Enzo Francesconi, «Un uomo che ha sempre partecipato da protagonista alle vicende della Comunità tolentinate, assicurando una informazione imparziale e rispettosa dei fatti. Da sottolineare il suo impegno dimostrato come insegnante e dirigente scolastico, attività svolte con grande professionalità e dedizione. Alla famiglia le nostre più sentite condoglianze». Anche l’Ufficio Stampa e il Centro Stampa del Comune di Tolentino ricordano Enzo Francesconi con cui hanno collaborato nella redazione di diverse pubblicazioni. Dotato di grandi doti umane e simpatia, ha sempre operato con professionalità e preparazione, contribuendo alla realizzazione di prodotti editoriali di grande qualità, sia nei contenuti che nella veste grafica. Indimenticabile il suo sorriso pieno di simpatia e ottimismo.