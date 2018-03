MACERATA - A cominciare da domani con la via Crucis il Comune ha disposto divieti di sosta e chiusure al traffico su alcune vie

Pasqua, tempo di processioni, dalla via Crucis alla benedizione delle Palme: a Macerata il Comune ha deciso la chiusura di diverse strade e piazze. A cominciare da domani per la via Crucis nel centro storico. Dalle 19,30 ci sarà il divieto di sosta in piazza Annessione, via Garibaldi, via Crescimbeni (tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via XX Settembre), corso Repubblica, piazza della Libertà Apu e area di sosta riservata ai disabili, via Don Minzoni, piazza Strambi. Sarà sospesa la circolazione in alcune strade piazze interessate dal transito della processione, che avrà inizio alle 21 da piazza Annessione. Traffico chiuso anche per le strade che intersecano il percorso della manifestazione. Sabato 24 marzo: in occasione della Passione della parrocchia di Santa Croce, ci sarà il divieto di sosta dalle 19 alle 24 in via Sforza, nel tratto compreso tra viale Indipendenza e via Giuliozzi, via Oreste Calabresi, nel tratto compreso tra via Giuliozzi e viale Martiri della Libertà, in piazza Indipendenza, nel parcheggio antistante la chiesa, valido dalle 18 alle 24, in piazza Indipendenza, sul lato destro rispetto al senso di marcia centro-periferia, valido dalle 18 alle 24, in viale Martiri della Libertà, dall’intersezione con via Calabresi fino a Piazza Indipendenza, ambo i lati, valido dalle 19 alle 24. Dalle 21 fino al termine della manifestazione, è disposta la chiusura al traffico nel tratto di strada compreso tra l’intersezione tra viale Martiri della Libertà e viale Carradori e l’intersezione tra viale Indipendenza e via Sforza, con la seguente regolamentazione: divieto di transito, eccetto veicoli di soccorso, in viale Martiri della Libertà: nel tratto compreso tra via Oreste Calabresi e piazza Indipendenza; in piazza Indipendenza e in viale Indipendenza, nel tratto compreso tra via Sforza e piazza Indipendenza; sbarramenti all’intersezione tra viale Indipendenza e viale Carradori e tra viale Indipendenza e via Sforza; deviazione del traffico sul percorso via Oreste Calabresi, via Giuliozzi, via Sforza, viale Indipendenza e viceversa; doppio senso di circolazione in via Giuliozzi e via Sforza. Per la benedizione delle Palme, domenica (25 marzo), divieto di sosta dalle 9 fino al termine della manifestazione, in piazza della Libertà, via don Minzoni, piazza Strambi (eccetto area residenti lato accesso Curia), via Gioberti (sulla carreggiata tra via Don Minzoni e via S.Maria della Porta dove segnalato), via S. Maria della Porta (tratto tra via Gioberti e via Lauro Rossi), via Ciccarelli, piazza Mazzini (lato sinistro a scendere da via Ciccarelli), corso Cairoli (dall’intersezione con via Carducci, lato destro in direzione piazza N.Sauro), via Carducci (ambo i lati, tra corso Cairoli e via Cucchiari); in: corso Matteotti, via Tommaso Lauri, piazza XXX Aprile; sospensione temporanea della circolazione nelle vie e piazze interessate dal transito delle processioni, che avranno inizio dopo la Benedizione prevista per le 10,30 da piazza della Libertà. Martedì 27 marzo, per la processione nelle vie della frazione di Villa Potenza: divieto di sosta dalle 19,30 alle 24 in borgo Peranzoni (tratto compreso tra la chiesa e la rotatoria verso il ponte Pertini), via del Fiume (dalla rotatoria verso il ponte Pertini a via dell’Acquedotto); Anche in questo caso sarà sospesa la circolazione del traffico delle auto nelle vie e piazze interessate dal transito della processione.