IN CAMMINO - Il prefetto della Congregazione per il clero attenderà poi i pellegrini all'arrivo alla Santa Casa con il presidente della Cei Gualtiero Bassetti. Il papa saluterà i partecipanti con una telefonata

Sarà il cardinale Beniamino Stella, Prefetto della Congregazione per il clero, a presiedere la celebrazione della Messa della 40° edizione il Pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto, che si svolgerà sabato 9 giugno. La celebrazione a Macerata alle 20.30, prima del cammino verso la Santa Casa, vedrà la partecipazione del cardinale Edoardo Menichelli, arcivescovo emerito di Ancona-Osimo e dei vescovi delle Marche. Il vescovo di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia Nazzareno Marconi darà il saluto ai prelati ed ai pellegrini. Il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, accoglierà tutti i partecipanti all’arrivo nella piazza di Loreto, ed insieme al cardinale Stella e all’arcivescovo Fabio Dal Cin, guideranno la Consacrazione alla Madonna e la conclusione del 40° Pellegrinaggio.

Il tema scelto quest’anno è la domanda che Gesù rivolge ad Andrea e Giovanni che avevano iniziato a seguirLo: “Che cercate?”.

«Ognuno di noi – scrivono gli organizzatori – è alla ricerca di qualcosa, in maniera più o meno consapevole, a volte identificando la risposta con un’immagine creata da noi stessi o indotta dal contesto in cui viviamo. L’esigenza di trovare un senso a quel vuoto esistenziale che tanti giovani percepiscono in loro e intorno a loro si fa sempre più acuta: perché vivo? Che senso ha soffrire? Perché affannarsi? Proprio il Santo Padre, in preparazione del Sinodo “I giovani, la fede, il discernimento vocazionale” che si terrà nell’ottobre 2018, ha voluto mettersi in dialogo con loro chiedendo quali siano le loro paure, le loro preoccupazioni.

In risposta a questi timori, Papa Francesco indica una via: “Avete incontrato questo sguardo? Avete udito questa voce? Avete sentito quest’impulso a mettervi in cammino? Sono sicuro che, sebbene il frastuono e lo stordimento sembrino regnare nel mondo, questa chiamata continua a risuonare nel vostro animo per aprirlo alla gioia piena”. (Lettera del Santo Padre Francesco ai giovani in occasione della presentazione del Documento Preparatorio della XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi).

Il Pellegrinaggio incontra ogni anno l’interesse di tanti giovani proprio perché non elude queste domande e propone un’esperienza all’altezza del vuoto esistenziale che caratterizza la nostra società. Anche in questa 40° edizione e nel ricordo della straordinaria figura di San Giovanni Paolo II che 25 anni fa partecipò al Pellegrinaggio, non mancherà la presenza di Papa Francesco che ha assicurato il suo saluto via telefono prima della partenza».