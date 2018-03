LO STUDIO - L'istituto si porta a casa un trofeo d'argento dall'ente di Roma e San Francisco per aver pubblicato la ricerca del dottor Sergio Salvi sul rischio di estinzione dei prodotti agrolimentari tradizionali (Pat) delle Marche

Premio internazionale del museo delle paste alimentari di Roma e San Francisco, vince l’Accademia Georgica di Treia nella sezione Mercato-editoria. L’istituto maceratese si è vista attribuire un trofeo d’argento per la pubblicazione della ricerca del dottor Sergio Salvi, basata sul rischio di estinzione dei Prodotti agroalimentari tradizionali (Pat) delle Marche. Il Museo nazionale delle paste alimentari ha istituito anche per il biennio 2016/2017 una serie di riconoscimenti internazionali con la finalità di favorire la conoscenza e la valorizzazione della pasta alimentare italiana e l’educazione all’apprendimento del valore nutrizionale di questo cibo nazionale.

La cerimonia di premiazione, come da tradizione, si è tenuta ieri nello storico teatro salone Margherita “Il Bagaglino” di Roma, alla presenza di numerose autorità ed ospiti d’onore. Giunto alla 21esima edizione, il “Premio internazionale del Museo” ha visto protagonista – per la sezione Mercato-editoria – il progetto di ricerca sul rischio di estinzione dei Pat delle Marche con l’attribuzione di un trofeo in argento all’Accademia Georgica di Treia, quale casa editrice, e al dottor Sergio Salvi – biologo, ricercatore e cultore di storia dell’agroalimentare – quale autore dello studio. Promosso dall’Accademia Georgica, con il forte sostegno della Camera di Commercio di Macerata, lo studio ha la finalità di tutelare quel patrimonio tradizionale locale che questo particolare momento di globalizzazione alimentare mina anche nelle conoscenze delle giovani generazioni. Oggi che l’economia agricola è inserita in un mondo industrializzato dove il luogo di confronto non è più il mercato locale o nazionale ma quello europeo e mondiale, il prodotto tipico, frutto di particolari tradizioni, legato a luoghi di produzione con caratteristiche del tutto peculiari, a maggior ragione deve sopravvivere.

