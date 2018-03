CIVITANOVA - L'assessore spiega il motivo che ha causato la perdita del contributo per la riqualificazione del campo da calcio in zona Tirassegno e parla di una errata trasmissione dei dati

«Errata trasmissione dati a causa dell’invio telematico». L’assessore Carassai spiega e motiva l’esclusione del progetto presentato dal comune di Civitanova per la riqualificazione del campo di calcio in zona Tirassegno: «il gioco delle mezze verità del consigliere Giulio Silenzi non inganna più nessuno – dice Carassai – e i cittadini ne hanno dato riprova anche nelle ultime elezioni. Sicuramente, lo stesso consigliere è a conoscenza della modifica della metodologia di invio delle richieste di finanziamento alla Regione che avviene non più in forma cartacea ma esclusivamente per via telematica. Nel merito è doveroso sottolineare che durante l’inserimento degli elaborati progettuali nel portale della Regione Marche si sono evidenziate delle anomalie e continue sospensioni del collegamento che hanno determinato l’errata trasmissione degli elaborati e in particolare il mancato invio del parere del Coni, parere di conformità del progetto già chiesto con esito favorevole in epoca antecedente alla scadenza del bando e menzionato nell’atto deliberativo della Giunta, inviato correttamente alla Regione. Inoltre, lo stesso consigliere dimentica che il comune di Civitanova occupava la 91esima posizione della graduatoria e che la Regione ha finanziato solo i primi 46 enti locali, con somme variabili tra i 29mila e i 75mila euro. L’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno presentare lo stesso progetto per l’importo complessivo di 780mila euro, redatto dal personale dell’ufficio tecnico, anche all’Istituto per il credito sportivo al fine di ottenere un abbattimento degli interessi. Richiesta evasa con esito positivo e alla data odierna è stato già contratto un relativo finanziamento, di conseguenza il problema che solleva il consigliere Silenzi è del tutto inesistente in quanto l’opera risulta essere stata finanziata e la somma concessa è pari all’abbattimento della quota interessi di 155mila euro». Carassai ricorda poi a Silenzi un precedente analogo, quando l’amministrazione Corvatta perse un finanziamento per il fotovoltaico pari a 600mila euro: «non si ricorda Silenzi neppure di aver deciso di restituire alla Regione Marche i soldi concessi per l’ampliamento della pista ciclabile nel nostro territorio e le mancate manutenzioni alle strutture comunali a beneficio di altre manifestazioni. Comprendiamo il ruolo dello stesso consigliere alla ricerca a ogni costo di una visibilità, ma è opportuno che prima di evidenziare delle carenze si informi e ripensi a cosa ha fatto lui stesso durante la precedente amministrazione di sinistra».