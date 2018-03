MACERATA - A 200 anni dalla nascita incontro della Scuola Popolare di Filosofia dedicato al grande pensatore. Stasera nella Biblioteca Mozzi-Borgetti, alle 21,15

Stasera, 22 marzo, nella Biblioteca Mozzi-Borgetti, alle 21.15, la Scuola Popolare di Filosofia propone una lezione su un filosofo che davvero non ha bisogno di presentazioni: si tratta infatti di Karl Marx, forse il più influente pensatore degli ultimi due secoli. Esiste ancora un conflitto tra capitale e lavoro? Il lavoratore subisce ancora un’alienazione? Cosa voleva dire comunismo allora e cosa vuol dire comunismo oggi? Per introdurci al pensiero marxiano e per valutarne l’attualità, è stato invitato a parlare il prof. Sergio Labate, dell’università di Macerata.

L’incontro è libero e aperto a tutti e pone una particolare attenzione a coloro che non hanno mai studiato filosofia.

Info: scuolapopolaredifilosofia@gmail.com

Facebook: Scuola Popolare di Filosofia di Macerata