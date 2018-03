GAGLIOLE - Completata la pratica per la delocalizzazione del "Kiriku" di Barbara Di Pillo a Selvalagli in container forniti dalla Protezione civile. Il taglio del nastro in programma sabato alle 17

A volte ritornano, con tutta la loro forza e tenacia, per la grande voglia di andare avanti e costruirsi il futuro. Una delle donne di Selvalagli, che avevano perso l’attività a causa del terremoto, non si è data per vinta e ritorna a lavorare in quella che era la più popolosa frazione del comune di Gagliole. Barbara Di Pillo gestiva il centro estetico Kirikù, al piano terra di un grande palazzo ferito a morte dal terremoto.

E’ ancora in piedi, ma per il momento sarà abbattuto. Le attività commerciali della zona, a diciassette mesi dal terremoto, sono aperte. Come il bar di Paola Marucci, la farmacia, vicine in due casette di legno, solo lo studio di un ingegnere non è tornato ed un ristorante ha delocalizzato, mancava all’appello soltanto Barbara Di Pillo, che ha dovuto lottare a lungo contro la burocrazia. Dopo aver valutato la possibilità di aprire in un locale esistente, che non si è concretizzata perchè la maggior parte degli spazi sono inagibili, finalmente la donna ha visto completata la pratica per la delocalizzazione della struttura, in container forniti dalla Protezione civile, con il supporto del servizio attività produttive della Regione Marche, che saranno la nuova casa del centro estetico. Il taglio del nastro ci sarà sabato prossimo alle 17, una rinascita nel segno della primavera per questa storica attività. «Ogni nuova avventura vale la pena di essere vissuta – ha scritto Barbara Di Pillo sui social – dopo 17 mesi dal sisma, che ha stravolto le nostre vite si riparte da una nuova sede, con lo stesso impegno».