CONCERTO - Ultimo appuntamento della rassegna il 23 marzo al Lauro Rossi, con Petra Magoni e Ferruccio Spinetti in un progetto inedito con Inventario

A pochi giorni di distanza dall’esclusivo concerto che ha visto insieme il bandoneonista fermano Daniele Di Bonaventura e il contrabbassista norvegese Arild Andersen, questo venerdì (23 marzo) torna Macerata Jazz. A chiudere l’edizione invernale un altro incredibile incontro sul palcoscenico del teatro Lauro Rossi di Macerata. Alle 21.30 infatti il duo meglio noto come Musica Nuda, composto dalla voce di Petra Magoni e dal contrabbasso di Ferruccio Spinetti, incontra gli InventaRio e cioè Giovanni Ceccarelli al pianoforte e Francesco Petreni alla batteria. Musica Nuda soffia su una dozzina di candeline. Ben dodici anni di intensa attività concertistica in tutto il mondo, collezionando riconoscimenti prestigiosi e vantando nel proprio palmarès la “Targa Tenco 2006” nella categoria interpreti, il premio per “Miglior Tour” al Mei di Faenza 2006 e “Les quatre clés de Télérama” in Francia nel 2007. Lo spettacolo che il duo Musica Nuda presenta a Macerata si arricchisce del contributo degli InventaRio. Presentatisi al pubblico nel 2010 con un album dal titolo omonimo, il progetto si lascia ispirare dal fitto universo musicale brasiliano. Un concerto di chiusura che si preannuncia quindi ricco di suggestioni e capace di abbracciare il gusto di molti amanti della musica grazie proprio alla versatilità del progetto. Come sempre poi il pomeriggio nel segno del jazz si apre alle 19.30 al Pozzo quando, con la diretta di Skyline, sarà possibile degustare un aperitivo accompagnato dai vini di Fattoria Forano e godersi tanta buona musica. Infatti per la serata conclusiva, tutti i musicisti intervenuti al Pozzo nel corso della rassegna si daranno appuntamento nello storico locale maceratese per una maratona musicale nel segno del jazz che proseguirà poi alle ore 23.30 con la consueta jam session.

La rassegna è organizzata dal comune di Macerata, con la direzione artistica di Musicamdo Jazz e il contributo fondamentale di sponsor privati capitanati dal cappellificio Hats&Dreams, che anche quest’anno si è confermata di altissimo livello.

Biglietteria di piazza Mazzini, 10 – Tel. 0733/230735.

Intero 15, eur, ridotto 10 euro (Studenti Unimc e Unicam, soci Marche Jazz Network)