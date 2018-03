MACERATA - Il giovane era finito in manette domenica. L'accusa gli contesta di aver picchiato la ragazza con pugni, schiaffi. Tra le contestazioni il sequestro di persona perché non voleva la ragazza uscisse di casa. Ha anche detto alla giovane che avrebbe fatto la fine di Pamela. La difesa contesta le accuse. Oggi è stato convalidato l'arresto in tribunale

di Gianluca Ginella

La minaccia dicendole che avrebbe fatto la fine di Pamela, poi la colpisce con un pugno al volto e la ragazza fugge e si nasconde in casa. Questo sarebbe l’ultimo atto di una serie di comportamenti violenti subiti da una giovane che vive a Macerata da parte del convivente che è finito in manette domenica dopo che la polizia ha ricevuto la segnalazione di una violenta lite nel centro di Macerata. Questa mattina il giudice Domenico Potetti ha convalidato l’arresto dell’uomo, un 29enne originario della Calabria e ha confermato la misura cautelare in carcere. Il giovane, assistito dall’avvocato Vanni Vecchioli, si è avvalso della facoltà di non rispondere. La procura contesta al 29enne reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni, sequestro di persona. Accuse che vengono comunque contestate dalla difesa, a partire dalla frase legata alla vicenda di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa il 30 gennaio scorso e il cui corpo, fatto a pezzi, è stato trovato all’interno di due trolley a Casette Verdini di Pollenza. Una vicenda che ha suscitato scalpore non solo a Macerata ma in tutta Italia tanto da essere citato come episodio di estrema violenza. La scorsa domenica, di mattina, l’uomo avrebbe detto alla ragazza che era strana (era raffreddata) e l’aveva presa a schiaffi. Poi l’avrebbe chiusa a chiave in casa e sarebbe uscito per rientrare dopo pranzo. L’avrebbe nuovamente colpita quando lei gli aveva detto di essere stanca per i suoi comportamenti.

La sera erano andati a fare una passeggiata e lui l’avrebbe di nuovo colpita con uno schiaffo e le avrebbe detto «devo prendere provvedimenti» e poi l’avrebbe minacciata dicendo che avrebbe fatto la fine di Pamela. Poi, prosegue l’accusa, l’aveva colpita con un violento pugno. Questo l’ultimo di una serie di episodi che sarebbero iniziati da settembre dello scorso anno quando era ripresa la convivenza dei due giovani (la ragazza aveva già sporto delle denunce nell’agosto 2017, a distanza di un anno dall’inizio della relazione). L’accusa parla di gelosia, di un giovane che impediva alla ragazza di uscire di casa, che la chiudeva a chiave quando lui usciva, che le avrebbe imposto di vendere i cellulari per non avere contatti con i genitori, che gestiva il denaro che la ragazza riceveva come indennità di disoccupazione, che voleva mangiasse molto per ingrassare e che le consentiva di fare solo una doccia a settimana. Si parla poi di pugni e schiaffi e di ogni pretesto che veniva usato per picchiarla. In un caso l’avrebbe presa a pugni per un calzino bucato, dice l’accusa. A febbraio l’avrebbe colpita con un pugno in bocca facendole cadere un dente. Queste le contestazioni che portano alle accuse di maltrattamenti in famiglia lesioni e sequestro di persona. Il legale del giovane contesta le accuse «Tutto parte dalle problematiche di tossicodipendenza della ragazza, voleva allontanarla dal mondo della droga – dice l’avvocato Vecchioli -. La frase su Pamela? Non era per minacciare ma per dire che chi ha a che fare con quel mondo può finire in situazioni drammatiche». Il 29enne si trova in carcere a Montacuto di Ancona.