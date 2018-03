CIVITANOVA - Il prodotto per la ristorazione "Papirus" si è aggiudicato il riconoscimento conferito dal Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design, il più antico e uno dei più prestigiosi al mondo per l’eccellenza nel design industriale

Labware Spa, azienda con sede a Civitanova e leader nel mercato delle soluzioni Pos per l’ospitalità, ha ricevuto il Good Design Award per il palmare Papirus nella categoria di riferimento, un palmare altamente innovativo appositamente progettato per l’ospitalità e presentato in anteprima proprio in queste settimane. Il premio conferito dal Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design è il più antico e uno dei più prestigiosi riconoscimenti al mondo per l’eccellenza nel design industriale: istituito nel 1950 premia i prodotti maggiormente innovativi dell’anno in termini di design, nuove tecnologie, materiali, costruzione, concept, funzione, utilità, efficienza energetica e sensibilità nei confronti dell’ambiente.

Papirus incorpora tecnologie esclusive dell’azienda, con brevetto depositato, ed è il primo palmare al mondo per il mercato dell’ospitalità dotato di un display super e-paper multitouch a colori, che opera automaticamente in dual-mode (interno/esterno), assicurando una perfetta leggibilità in qualsiasi condizione di luce, anche sotto la luce diretta del sole. I testi hanno un aspetto naturale, la fruizione non affatica gli occhi, e tutto senza sacrificare i colori: ispirato alla carta, ma con i vantaggi della tecnologia più recente. Papirus vanta altre caratteristiche uniche come il materiale ultrarobusto e ultraleggero (corpo unico in magnesio), il riconoscimento automatico dell’utente e la durata straordinaria della batteria, fino a una settimana, un record nel mercato di riferimento. Come gli altri prodotti dell’azienda, il nuovo palmare incorpora la tecnologia Bluetooth Long Range, un punto di forza distintivo del sistema Labware, che offre ampia copertura (pari a 8 campi da calcio), un’ineguagliabile immunità ai disturbi e il consumo più basso del settore.

Papirus è entrato a far parte della Collezione permanente del Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design. «Siamo onorati di aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento – dice Paolo Pagnanini, fondatore della Labware – conferma il nostro impegno a creare prodotti realmente innovativo, con un design intuitivo e intelligente. La visione del futuro è sempre stata la forza motrice dei nostri progetti, basati proprio sulle nostre intuizioni e sui risultati originali della nostra ricerca. Ogni nostro prodotto nasce già con la tecnologia di domani». Dopo l’EuroCIS a Düsseldorf, Labware presenterà il nuovo palmare Papirus al Retail Business Technology Expo di Londra. Informazioni su Labware- Labware produce soluzioni di gestione complete e integrate per il mercato dell’ospitalità e del retail: sistemi P.O.S. (Point of Sales), touch screen, stampanti P.O.S., sistemi di comunicazione wireless integrati, soluzioni software di front e back office. In oltre 20 anni di attività l’azienda ha costruito una solida reputazione internazionale come partner tecnologico altamente specializzato. Con oltre 5000 nuove installazioni all’anno, la Labware Spa è scelta da operatori dell’ospitalità e del retail in tutto il mondo per l’efficienza delle soluzioni, per l’affidabilità e la qualità dei prodotti, tutti progettati e interamente realizzati a Civitanova Marche, una scelta che testimonia la filosofia di eccellenza propria dell’azienda.