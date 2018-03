TREIA - Arte e sapori della terra delle armonie durante il San Patrizio Festival

Si è tenuta domenica scorsa nell’ambito del San Patrizio Festival, la terza edizione di “Gusti d’autore” arte e sapori della terra delle armonie. L’iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Treia, guidata dal presidente Francesco Pucciarelli in collaborazione con l’assessorato alle Attività Produttive di Treia, è inserita (insieme alla sagra del calcione, della carne bovina di razza marchigiana e a quella della polenta di Santa Maria in Selva) nel circuito “Momenti del Gusto”, oggi curato dalla Regione Marche. L’esposizione ha visto la presenza di circa 50 promotori delle produzioni agroalimentari di alta qualità, alcuni provenienti anche da fuori provincia. Una bella manifestazione, che nonostante le condizioni metereologiche avverse, ha avuto una discreta cornice di pubblico.

«Un ringraziamento doveroso – scrive l’assessore David Buschittari – a tutte le aziende partecipanti e alla Coldiretti di Reggio Emilia e Macerata, alla Copagri e al Gruppo CiSei per la fattiva collaborazione espletata. Dopo Gusti d’Autore, prosegue l’azione sinergica dell’amministrazione comunale e della Pro Treia per la promozione della città: tra i prossimi appuntamenti l’assemblea nazionale de “I Borghi più Belli d’Italia” in programma a Norcia dal 6 all’8 aprile, la partecipazione a Fico Eataly World Bologna (attraverso il Consorzio Ecce Italia) nel mese di maggio per promuovere il calcione (la cui sagra è in programma dal 1 al 3 giugno) e attraverso il progetto “Comune Amico del Turismo itinerante” la partecipazione alla manifestazione turistica “Vita all’aria aperta – Tour.it” nella Città di Carrara alla consueta fiera annuale in programma dal 11 al 13 maggio. Tre importanti iniziative di promozione turistica – secondo l’assessore David Buschittari – che insieme all’impegno quotidiano della Pro Loco di Treia per la promozione del territorio, attraverso il proprio servizio di punto di informazione e accoglienza turistica, possono costituire l’esordio ideale per aprire le porte all’estate treiese».