CALCIO - I giovani arancioblu guidati da mister Danny Vagni si aggiudicano il titolo con due giornate di anticipo. Ora affronteranno nel migliore dei modi anche la Coppa Marche Juniores, introdotta quest'anno

di Michele Carbonari

L’Urbis Salvia vince il campionato Juniores provinciale, girone C. Il successo all’inglese in casa della Juventus Club Tolentino nell’ultima giornata (doppietta di Abdoul Ndao) chiude definitivamente i giochi al vertice, totalizzando i 50 punti che sono valsi la vittoria del campionato con due turni di anticipo. Un torneo condotto fin dall’inizio che non ha lasciato scampo alle concorrenti, tanto che la prima inseguitrice (Aurora Treia) al momento accusa ben dieci lunghezze di ritardo. Un ruolino di marcia impressionante, con sedici trionfi, due pareggi e altrettante sconfitte. Gli arancioblu di mister Danny Vagni possono vantare anche la miglior difesa del torneo (10 reti subite, tanto da lasciar inviolata la porta 15 volte su 20), oltre a uno degli attacchi più prolifici (trainato dal capocannoniere Ndao con 19 gol e Virgili, autore di marcature pesanti). Una grande soddisfazione quella regalata dalla Juniores al presidente Maurizio Piccinini, che ha fortemente sostenuto la squadra. La qualità dei ragazzi è evidenziata dal fatto che molti di essi in questa stagione hanno esordito e contribuito alle sorti della prima squadra, risultando determinanti in diversi momenti del campionato di Prima categoria.

Per il giovane allenatore invece (classe ’90 e alla seconda esperienza come mister della Juniores) si è rivelato un anno straordinario, che lo potrebbe lanciare in palcoscenici di spessore come la Juniores regionale, dove l’Urbis Salvia la prossima stagione ha il diritto di partecipare. «Il merito è principalmente dei ragazzi, si sono impegnati tanto e non sono quasi mai mancati agli allenamenti. Sono un grande gruppo, oltre che compagni sono amici fuori dal campo. All’inizio non era facile perché si sono aggregati alla squadra diversi giocatori di Loro Piceno ma si sono integrati molto bene. – afferma l’allenatore arancioblu – Volevamo arrivare tra le prime e la squadra infatti si è rivelata forte fin dalle prime battute. Secondo me ci sono stati due episodi chiave. Il primo, lo scontro diretto con l’Aurora Treia quando in dieci abbiamo vinto 2-0 senza subire un tiro in porta. Il secondo, in casa della Robur: sotto di un gol abbiamo vinto in rimonta in una situazione difficile. Il nostro punto di forza è stata la fase difensiva, a cui partecipa tutta la squadra. Abbiamo subìto solo dieci reti e chiuso 15 partite senza subirne. Un grazie va al presidente Piccinini, al direttore sportivo Frenquelli, a Marino Verdicchio e Fabio Acciarresi e a tutti i collaboratori che durante l’anno mi hanno aiutato come Mario e Carlo Biondi, oltre al custode Franco Magi. Questa squadra è una creatura loro – conclude mister Danny Vagni -. Ora ci aspetta la Coppa Marche Juniores, introdotta quest’anno. Il nostro girone da dodici verrà suddiviso in due da sei, le vincenti di ciascuno di essi si sfideranno in finale in campo neutro. Ci teniamo a far bene anche in questa nuova competizione».

La rosa della Juniores dell’Urbis Salvia: Andrea Mari, Ciprian Istoc, Daniele Alzapiedi, Nicola Biondi, Federico Carradori, Nicolò Cosimi, Pablo Franchini, Giacomo Iommi, Gregorio Marziali, Eugenio Rossi, Samuele Verdicchio, Lorenzo Alessandrini, Edoardo Cansolino, Alessandro Contigiani, Edoardo Martorelli, Mattia Paolucci, Paolo Settembri, Alessio Calvigioni, Leonardo Domizi, Alessandro Mari, Abdoul Ndao, Matteo Salvi, Giacomo Staffolani, Leonardo Virgili, Giacomo Taccari. Allenatore: Danny Vagni.