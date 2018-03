TREIA - Domenica 25 marzo torna la Gravity Race Cup, sabato le prove libere. Presenti numerosi team nazionali professionistici e amatoriali

E’ la gara più importante che si svolge nelle Marche di downhill, una ormai fiorente e pazza disciplina che si sviluppa totalmente in discesa con biciclette specifiche per questa attività. La organizzano a Treia la Asd Smile fitness club di Potenza Picena e Smile bike team. San Lorenzo è il luogo ideale per il downhill, eletto nel 2018 location nazionale Centro Italia “Warm up Gravitalia”. Domenica 25 marzo ci sarà la 14esima edizione del “Downhill San Lorenzo”, prima tappa del Gravity race cup, campionato regionale downhill Marche Fci. L’evento è patrocinato dall’amministrazione comunale di Treia. Saranno 2 giorni intensi di attività che renderanno l’area di San Lorenzo di Treia esclusiva per tutti i bikers che interverranno e naturalmente tutto il pubblico appassionato che accorrerà ad incitare i bikers impegnati in gara. A fine gara, il consueto party prima delle premiazioni allieterà atleti, addetti ai lavori e pubblico. La macchina organizzativa è composta da circa 100 addetti fra autisti (10 shuttle faranno la spola no stop dall’arrivo fino alla partenza per far risalire tutti gli atleti), Croce rossa di Cingoli con ambulanze, jeep, quad e personale sanitario per 12 postazioni fisse, 18 marshall presiederanno il percorso, team giudici di gara della federazione ciclistica italiana, team cronometristi di Macerata, servizio fotografico e servizio video. Saranno presenti numerosi team nazionali sia professionistici che amatoriali, per una partecipazione di oltre 180 atleti (da Bolzano a Napoli, da Genova a Pescara, dalla Toscana alla Romagna). Il percorso è molto spettacolare ed entusiasmante, con salti, drop e paraboliche per 1,8 chilometri. Programma: sabato prove libere non ufficiali dalle 9,30 alle 16,30, domenica mattina prove libere dalle 9 alle ore 11, prima manche ore 12, seconda manche ore 14,15 circa. Premiazione ore 16,45 circa

www.gravityrace.it